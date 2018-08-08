Транзитный железнодорожный маршрут из Китая в Европу через Россию набирает популярность

Объем железнодорожных контейнерных перевозок в направлении Азия-Европа через Россию увеличился более чем на 55% в 2017 году по сравнению с 2016 годом. В российском экспертном сообществе предсказывают, что эта тенденция к росту сохранится в течение следующего десятилетия.

По подсчетам аналитиков АО «Русская контейнерная Компания», в настоящее время азиатские контейнерные грузы, следующие через Россию, в основном транспортируются по железной дороге. Самые популярные международные транспортные коридоры здесь это Восток-Запад (направление Китай-Европа с 75% российских транзитов) и Север-Юг (направление Индия-Европа).

Коридор Восток-Запад имеет несколько маршрутов, где самым востребованным является западный — через Казахстан, Россию, Беларусь с объемом грузоперевозок в 278 000 TEU (стандартный 6-метровый контейнер) в 2017 году (рост на более чем в 80% по сравнению с 2016 годом), далее по популярности идет восточный маршрут через Китайскую Маньчжурию и Россию, а также набирающий активность центральный маршрут через Монголию, который в 2017 году увеличил объемы в 6 раз по сравнению с 2016 годом, достигнув отметки в 60 000 TEU.

В целом в 2017 году транзит железнодорожных контейнерных грузов по указанным коридорам возрос на 60% с 2016 года, достигнув показателя в 415 000 TEU. Аналогичным образом, восходящий тренд продолжился в начале 2018 года: за первые четыре месяца было перевезено 140 000 TEU по железной дороге, что почти на 27% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Более того, существуют предпосылки того, что в 2018 году железнодорожные перевозки через эти коридоры составят 500 000 TEU, а примерно 230 000 TEU из них будет осуществляться через границы между Казахстаном и Китаем (Достык и Алтынколь), 75 000 TEU — через Забайкальск, остальное — по другим маршрутам.

«Мы видим, что с 2013 г. за время роста грузопотоков из Китая и стран Азиатско-Тихоокеанского региона через Россию в Европу средняя территория, покрываемая в день поездами российской железной дороги, увеличилась с 350 километров в день до 490 километров в день. Срок доставки по маршруту Владивосток-Москва, одному из самых оживленных торговых маршрутов в АТР, сократился с 11 дней до 7 дней. Для нас есть все основания полагать, что к 2025 году железнодорожные контейнерные грузоперевозки через Россию на этом маршруте могут превысить 1,5 млн. TEU. Текущий рост контейнерных перевозок из Азии в Европу составляет в среднем 5% в год. Для продолжения роста, по нашему мнению, существующая российская железнодорожная инфраструктура и связанные с ней системы поддержки должны учитывать интересы грузоотправителей. В последнее время участились обращения китайских компаний-грузоперевозчиков к российским железнодорожным властям с просьбой снизить тарифы, в то время как российская сторона находит снижение тарифов экономически необоснованным, аргументируя это тем, что наше правительство финансирует развитие железнодорожной инфраструктуры страны за счет федерального бюджета и что существует дисбаланс между грузопотоками из Китая в Европу и обратно. Я считаю вполне возможным сценарий, при котором в скором будущем мы достигнем компромисса в данном вопросе, и железнодорожные тарифы действительно снизятся на обратном направлении», — заключает генеральный директор АО «Русская Контейнерная Компания» Иван Гришагин.