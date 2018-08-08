«Швабе» создает тепловизионную камеру с использованием наноструктур

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех приступил к выращиванию двухмерных наноструктур. Эта технология позволит уменьшить габариты тепловизионной аппаратуры в три-четыре раза и создать комбинированные фотосенсоры, способные «видеть» сразу в нескольких спектральных диапазонах: от ультрафиолетового до инфракрасного. Аналогов технологии получения таких сенсоров в мире не существует.

Новая технология максимально расширяет «видимый» устройством диапазон, благодаря чему камера сможет распознавать излучения от ультрафиолетового до инфракрасного. Использование двухмерных наноструктур в тепловизионной технике позволит повысить ее отказоустойчивость и уменьшить габариты за счет того, что новые сенсоры не потребуют отдельных устройств для криогенного охлаждения.

«Использование наноструктур позволяет совместить в одной камере функции нескольких устройств — обычной камеры, тепловизора и УФ-камеры. Универсальность и компактные размеры делают такое устройство очень функциональным и удобным для применения в самых разных сферах. В первую очередь, это новое слово в оснащении беспилотников, которые получат на борт одну легкую и эффективную камеру вместо нескольких. С ее помощью можно успешно вести поисковые операции в условиях плохой видимости, например при пожаре или в тумане, в густой растительности. Востребованными такие камеры будут и в сфере мониторинга энергетических объектов, где инфракрасный и ультрафиолетовый спектры позволят обнаружить повреждение изоляции и нарушение проводимости. Это уникальная технология, аналогов которой сегодня в мире нет», — отметил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

В рамках проекта планируется использовать широкую номенклатуру двумерных наноматериалов, на основе как моноэлементных материалов, в частности графена и фосфорена, так и бинарных слоистых соединений, в том числе гетероструктур.

«Технология предполагает создание двумерных и одномерных наноструктур с применением передовых физических и химических методов. Наноструктуры обещают настоящий технологический прорыв не только в фотосенсорике, но и микроэлектронике, микросистемной технике и других областях современной науки и техники», — рассказал первый заместитель генерального директора по НИОКР и инновационному развитию холдинга «Швабе» Сергей Попов.