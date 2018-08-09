Новое оборудование запустили на химкомбинате АО «ВМУ» в Московской области

В цехе экстракционной фосфорной кислоты № 3 АО «Воскресенские минеральные удобрения» (АО «ВМУ» является аффилированным лицом и входит в группу лиц АО «ОХК «УРАЛХИМ») успешно запущены в производство новые фильтр-прессы — установки, призванные повысить качество и объем осветленной кислоты.

Задача новых фильтр-прессов заключается в том, чтобы получить чистую кислоту с содержанием твердых частиц и взвесей менее 0,1% посредством высокоэффективной фильтрации. Этот показатель имеет большое значение, поскольку напрямую влияет на качество водорастворимых удобрений, для которых осветленная кислота является основным полуфабрикатом.

Успешному запуску предшествовала серьезная работа по проектированию, закупке оборудования, привлечению подрядной организации и последующему монтажу самих установок. Так, в первом полугодии в рамках реализации проекта в цехе были монтированы каркас-основание и бункеры-сборники, после чего начался финальный этап проекта — монтаж и обвязка фильтр-прессов. Мероприятия проводятся силами подрядной организации при непосредственном участии служб главного архитектора и коллектива цеха ЭФК-3.

Оборудование успешно прошло промышленные испытания, отработав без сбоев положенные 72 часа и показав высокую степень очистки технического продукта.

Как отмечают специалисты производственной службы «ВМУ», мероприятия по увеличению производительности осветленной кислоты были продиктованы внутренними потребностями предприятия в высококачественном чистом продукте. Для создания дополнительного запаса мощности и повышения качества потребовалось новое техническое решение, которым и стало включение в действующую линию дополнительных фильтр-прессов.

Техническое решение, которое успешно внедрено в цехе ЭФК-3, позволит не только удовлетворить предприятие внутренними потребностями в осветленной кислоте, но и обеспечит дополнительными возможностями по реализации товарного продукта, спрос на который на рынке химической продукции в последнее время устойчиво растет.

На сегодняшний день показатели по выработке 100% Р2О5 составляют 50 тыс. тонн в год. Благодаря включению в режим новых установок на предприятии появились дополнительные возможности не только по увеличению объемов фосфорной кислоты, но и ее качественного состава.