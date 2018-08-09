«Швабе» приступает к производству фетальных мониторов

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех начинает производство фетальных мониторов для отслеживания состояния здоровья матери и плода. Первая партия высокотехнологичного диагностического оборудования поступит на рынок в 4 квартале 2018 года. Стоимость мониторов будет в два раза ниже европейских аналогов.

Производство российских фетальных мониторов реализуется в рамках программы импортозамещения — совместно с южнокорейской компанией Bionet. На сегодняшний день емкость российского рынка фетальных мониторов оценивается в 1,3-1,5 тыс. аппаратов ежегодно, при этом 85% поставок приходится на долю зарубежного оборудования.

«Мы ежегодно направляем более 100 млрд рублей на научно-исследовательские проекты, в том числе в сфере здравоохранения. Наши разработки повышают уровень отечественной медицины и дают новые возможности врачам для работы с пациентами. Они конкурентоспособны по качеству и цене и — что не менее важно — обеспечивают технологическую независимость страны от зарубежных производителей», — прокомментировал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

Фетальный монитор — это мультифункциональный прибор, который позволяет с высокой точностью регистрировать частоту сердечных сокращений, двигательную активность ребенка и родовую деятельность женского организма. Фетальные мониторы высоко оцениваются акушерами и перинатологами, широко применяются в родовспомогательных медицинских учреждениях в течение беременности и в период родов. Применение фетальных мониторов в акушерской практике позволяет понизить показатели заболеваемости в перинатальный период и смертности в 2,5-3 раза.

«Проект реализуется c 2017 года и на текущий момент достиг финальной стадии своей практической реализации. В российской акушерской практике эффективность такой техники уже доказана — она позволяет лучше контролировать состояние матери и плода и дает возможность выявить осложнения на ранней стадии. В настоящее время изделие зарегистрировано в Росздравнадзоре, на заводе проводятся квалификационные работы и подготовка к запуску в серию», — рассказал заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

Производить фетальные мониторы будет Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова в Екатеринбурге.