Первая тысяча гектаров новых садов высажена на Кубани

По информации Министерства сельского хозяйства Краснодарского края в текущем году на Кубани планируется заложить около 2,3 тыс. га молодых садов (в 2017 году было заложено 1,5 тыс. га). Весной было посажено 1,1 тыс. га, в том числе 668 га садов интенсивного типа, 344 га обычных садов, 115 га питомников. Остальная часть работ по закладке садов будет выполнена осенью.

Краснодарский край собирает около 40% всех фруктов и ягод России. Площадь плодовых и ягодных насаждений во всех категориях хозяйств в крае составляет 44,5 тыс. га, в том числе в плодоносящем возрасте 35,1 тыс. га. На долю сельскохозяйственных организаций и фермерских хозяйств приходится 27,7 тыс. га.

Сейчас садоводы Кубани собирают малину, гибридную алычу, ранние сорта персиков и нектаринов. С начала июля в регионе приступили к уборке летних сортов яблок — культуры, занимающей 90% в общем урожае плодово-ягодных культур. В двадцатых числах июля начался сбор столового винограда.

На сегодняшний день урожай семечковых культур составляет почти 2,7 тыс. тонн, косточковых культур — около 5 тыс. тонн, ягодных культур — 589 тонн.