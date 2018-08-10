Робототехнический комплекс «Кобра-1600» поступил на вооружение ЦВО

Робототехнический комплекс «Кобра-1600», предназначенный для дистанционного обезвреживания взрывных устройств, впервые поступил по гособоронзаказу в инженерную бригаду Центрального военного округа в Башкирии. Об этом в среду сообщили в пресс-службе округа.

«Он ["Кобра-1600"] применяется для проведения визуальной разведки, поиска и первичного диагностирования подозрительных предметов с помощью телекамер, и специального навесного оборудования», — рассказали в пресс- службе.

Также робот может использоваться для обеспечения доступа к потенциально опасным объектам. Комплекс оснащен специальными контейнерами для эвакуации обезвреженных взрывных устройств.

В пресс-службе добавили, что управление робототехническим комплексом осуществляется как по кабелю, так и по радиоканалу, в зависимости от обстановки. «Кобра» способна непрерывно работать от четырех до восьми часов. Гусеничная платформа позволяет ей преодолевать пороги высотой 160 мм и водные преграды глубиной до 120 мм.

В апреле этого года робототехнический комплекс разминирования «Кобра-1600» впервые поступил на вооружение саперных подразделений Западного военного округа.