В России впервые открыли конструкторскую документацию для роверов

В России впервые открыли общий доступ к конструкторской и технической документации на образовательный ровер DH:Contact компании «Дронсхаб групп». За пять лет конструкторской документацией могут воспользоваться свыше 1,5 млн учащихся и робототехников. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Речь идет о предоставлении общего доступа на чертежи, описания и схемы сборки, в том числе электроники и узлов крепления, а также — на изготовление всех деталей, подключение оборудования и вычислительных модулей.

© droneshub.group

Открытие доступа к документации связано, в первую очередь, с желанием компании содействовать развитию робототехники в России, появлению новых технологических проектов и решений, и облегчению подготовки новых кадров по данному направлению. Открытая документация позволит избежать многим стартапам и проектам ненужных ошибок, и сосредоточиться сразу на разработке своих проектов на базе готовой открытой платформы. Компания планирует поддерживать, обновлять и актуализировать документацию на платформу в течение пяти лет. За это время ей смогут воспользоваться свыше 1,5 млн учащихся и робототехников.

«Мы открываем общий доступ к конструкторской документации на ровер DH:Contact со всеми исходниками. Заинтересованные в сотрудничестве компании и образовательные организации получат полный комплект всей документации, для дальнейшего использования роверов в любых своих проектах. Мы делаем образовательную робототехнику РФ открытой и доступной как никогда ранее. Считаем, что для обучения и развития реальной робототехники гораздо лучше бесплатно пользоваться открытой и официальной российской конструкторской документацией, делая при этом на ее базе свои проекты, чем покупать роботов неизвестного происхождения», — поделился генеральный директор «Дронсхаб групп» Максим Томских.

© droneshub.group

DH:Contact — образовательный, практикоорентированный мобильный робототехнический комплекс с профессиональным, отраслевым, оборудованием — позволяет обучающимся изучать и повышать свои навыки и компетенции в разных областях: в проектировании в CAD системах, мехатронике, мобильной робототехнике, программировании робототехнических комплексов, создании облачной системы управления автономной техникой и в области искусственного интеллекта.

«Такой шаг со стороны компании (участника Консорциума робототехники и систем интеллектуального управления) является важным вкладом в развитие отечественного инженерного образования: открытую документацию теперь могут свободно использовать любые образовательные организации, любые дилеры и поставщики роботизированных платформ. По нашим подсчетам, свыше 300 тысяч учащихся и робототехников в год смогут обращаться за конструкторской документацией», — поделился директор Консорциума робототехники Виктор Толмачев.

По его словам, такая инициатива сегодня особенно важна, так как для эффективной реализации национального проекта «Средства производства и автоматизации» (и входящих в него федеральных проектов по ключевым направлениям: средства производства и инструментальная промышленность, робототехника и подготовка кадров), отечественным производителям робототехнических комплексов и компонентной базы необходимо делать упор на открытое ПО и документацию, в том числе при использовании аддитивных технологий.

«В декабре прошлого года мы подписали соглашение о формировании евразийской технологической платформы по развитию робототехники, производству и внедрению роботов в государствах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). С полной уверенностью можем заявить, что доступ к конструкторской документации роверов „Дронсхаб групп“ будет открыт и для пяти стран-участниц ЕАЭС — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и, соответственно, для России», — заключил Виктор Толмачев.

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