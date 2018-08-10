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Спортивные объекты

Новый ФОК открыли в подмосковных Котельниках

  •  © msk.mosreg.ru

Физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Силикат подмосковных Котельников официально открылся для посетителей. За день в его стенах сможет пройти необходимые процедуры до 62 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

Общая площадь помещения ФОК составляет 2,5 тысячи квадратных метров. В комплексе есть просторный универсальный спортивный зал, зал для занятий силовыми единоборствами и тренажерка. Первый этаж здания отдан под тренерскую комнату, гардероб и кабинет врача. Для посетителей также оборудована подземная автостоянка.

  •  © static.360tv.ru

В спорткомплексе есть все необходимые условия для занятий спортом людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Объект возведен в рамках государственной программы «Спорт Подмосковья». На реализацию проекта по строительству комплекса было потрачено 170 миллионов рублей из областного бюджета.

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https://360tv.ru/news/obschestvo/novyj-fok-ofitsialno-otkryli-v-podmoskovnyh-kotelnikah/

Московская обл., Котельники, ФОК
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