Новый ФОК открыли в подмосковных Котельниках

Физкультурно-оздоровительный комплекс в микрорайоне Силикат подмосковных Котельников официально открылся для посетителей. За день в его стенах сможет пройти необходимые процедуры до 62 человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

Общая площадь помещения ФОК составляет 2,5 тысячи квадратных метров. В комплексе есть просторный универсальный спортивный зал, зал для занятий силовыми единоборствами и тренажерка. Первый этаж здания отдан под тренерскую комнату, гардероб и кабинет врача. Для посетителей также оборудована подземная автостоянка.

В спорткомплексе есть все необходимые условия для занятий спортом людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Объект возведен в рамках государственной программы «Спорт Подмосковья». На реализацию проекта по строительству комплекса было потрачено 170 миллионов рублей из областного бюджета.