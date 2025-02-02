В Реутове Московской области открыли ФОК с восемью бассейнами

© storage.yandexcloud.net

В городском округе Реутов состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с восемью бассейнами площадью свыше 13 000 м². В ФОКе смогут тренироваться около 500 воспитанников местной спортивной школы по художественной гимнастике и баскетболу.

В здании расположился крупнейший в Подмосковье фитнес-клуб, а также восемь бассейнов, три из которых под открытым небом. Два бассейна смогут работать круглый год, что позволит детям и взрослым плавать даже зимой.

© mst.mosreg.ru

Одной из особенностей спортивного объекта стал термальный комплекс, в котором располагается можжевеловая баня, финская сауна, русская и японская бани, а также хамам. На территории комплекса находится парковка, рассчитанная на 100 машин.

© mst.mosreg.ru

© mst.mosreg.ru

© storage.yandexcloud.net

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен