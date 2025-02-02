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termometrix 02 февраля 2025, 11:13 5348 Спортивные объекты

В Реутове Московской области открыли ФОК с восемью бассейнами

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 © storage.yandexcloud.net

В городском округе Реутов состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с восемью бассейнами площадью свыше 13 000 м². В ФОКе смогут тренироваться около 500 воспитанников местной спортивной школы по художественной гимнастике и баскетболу.

В здании расположился крупнейший в Подмосковье фитнес-клуб, а также восемь бассейнов, три из которых под открытым небом. Два бассейна смогут работать круглый год, что позволит детям и взрослым плавать даже зимой.

 © mst.mosreg.ru

Одной из особенностей спортивного объекта стал термальный комплекс, в котором располагается можжевеловая баня, финская сауна, русская и японская бани, а также хамам. На территории комплекса находится парковка, рассчитанная на 100 машин.

 © mst.mosreg.ru

 © mst.mosreg.ru

 © storage.yandexcloud.net

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Источник: https://mst.mosreg.ru/sobytiya/novo...rer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

спортивные объекты, Московская область
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