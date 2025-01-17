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termometrix 17 января 2025, 07:59 98 Спортивные объекты

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в в посёлке Октябрьский Московской области

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 © xn--90aiqw4a4aq.xn--p1ai

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открылся на стадионе «Балятино» в посёлке Октябрьский городского округа Люберцы.

Здесь будут работать секции по баскетболу, футболу, волейболу, художественной гимнастике, танцам.

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Источник: https://www.люберцы.рф/news/novyy-f...lnyy-kompleks-otkrylsya-v-lyubercah

спортивные объекты, Московская область
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