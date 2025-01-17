Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в в посёлке Октябрьский Московской области

termometrix 17 января 2025, 07:59 98 Спортивные объекты
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в в посёлке Октябрьский Московской областиСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открылся на стадионе «Балятино» в посёлке Октябрьский городского округа Люберцы.
Здесь будут работать секции по баскетболу, футболу, волейболу, художественной гимнастике, танцам.
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