Крытый ледовый манеж открыли на стадионе «Старт» в Ногинске

Площадь спорткомплекса превышает 10 тыс. кв. м. Последним штрихом длительного ремонта стало обновление ледовой арены. Прийти на лед могут все желающие.

Первый матч на арене провели хоккейные команды из Богородского округа и Королёва. Также на льду выступили ученицы спортивно-оздоровительной группы по фигурному катанию.

Ранее в границах спорткомплекса было сделано футбольное поле, оснащенное высокотехнологичной системой подогрева, что позволит проводить тренировки и соревнования в любых погодных условиях. Для легкоатлетов предусмотрены беговые дорожки. Также на территории есть современная универсальная спортивная площадка и воркаут-зона с уличными тренажерами.

© i.mycdn.me

Поддержи проект "Сделано у нас": подпишись на Дзен-Премиум. Все собранные деньги пойдут исключительно на развитие и продвижение проекта

Другие сервисы:

Sponsr: https://sponsr.ru/sdelanounas/

Boosty: https://boosty.to/sdelanounas

Подробнее о том зачем нужно поеддерживать проект в моей статье на Дзен