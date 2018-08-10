Ледокольное судно «Андрей Вилькицкий»
Ледокольное судно обеспечения «Андрей Вилькицкий» проекта Aker ARC 130А.
Заложено 14 декабря 2015 года, спущено на воду 5 июля 2017 года.
Технические характеристики:
Водоизмещение: около 8700 т.
Главные размерения: длина — 121.7 м, ширина — 26 м, осадка — 8.2 м.
Максимальная скорость хода: 16 узлов
Мощность: 22 МВт (по другим данным 29 МВт)
Лёдопроходимость: 2 м.
Автономность: 30 суток
Экипаж: 35 человек
Фото Александра Москаленко с сайта shipspotting.com
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