Ледокольное судно «Андрей Вилькицкий»

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Ледокольное судно обеспечения «Андрей Вилькицкий» проекта Aker ARC 130А.

Заложено 14 декабря 2015 года, спущено на воду 5 июля 2017 года.

Технические характеристики:

Водоизмещение: около 8700 т.

Главные размерения: длина — 121.7 м, ширина — 26 м, осадка — 8.2 м.

Максимальная скорость хода: 16 узлов

Мощность: 22 МВт (по другим данным 29 МВт)

Лёдопроходимость: 2 м.

Автономность: 30 суток

Экипаж: 35 человек

Фото Александра Москаленко с сайта shipspotting.com