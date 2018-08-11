В Татарстане открыт мясокомбинат ООО «АПК Продовольственная программа»

Мясокомбинат ООО «АПК Продовольственная программа» в селе Отарка представляет собой производственный комплекс. Он рассчитан на убой и первичную переработку КРС численностью 10 голов в час с последующей первичной обработкой (охлаждение и замораживание) мясного сырья на костях и субпродуктов.

Здесь также производится разделка, обвалка и упаковка крупнокусковых и рубленых полуфабрикатов.

Комбинат планирует реализовывать продукцию как на территории республики, так и в других регионах России. Сегодня рабочими местами обеспечены 97 человек. В перспективе руководство намерено нанять ещё более 20 сотрудников.