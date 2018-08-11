Астраханская сетевязальная фабрика модернизирует производство

Одно из старейших предприятий региона — астраханская сетевязальная фабрика — начала глобальную модернизацию. Здесь хранят традиции: берегут сетевязальный аппарат, которому 106 лет, и он еще на ходу. Но в этом году появилось новое оборудование — в строй вошли две современные машины: по производству канатов и сетей.

Астраханская сетевязальная фабрика работает на рынке с 1912. Сегодня в год здесь выпускают продукции на 78 млн рублей. Фабрика является самым большим предприятием в стране, изготавливающим наплава и поплавки из пенополиэтилена и пенополистирола. Также из этих материалов делают утеплительные плиты для промышленного строительства. Фабрика сотрудничает со многими регионами России и СНГ (Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский край, Дагестан, Калмыкия, Азербайджан, Казахстан).

Одна из «новинок» — канатная машина, приобретенная в Китае. Она может делать 12-прядные переплетенные канаты диаметром от 20 до 60 мм, в зависимости от толщины нитей. В России такой аппарат — единственный. «За 8 часов я делаю 144 метра, — рассказывает оператор канатовьющих и веревочных машин Сергей Дербасов. — Управлять не сложно — все автоматизировано». Принцип переплетения — косичкой, в отличие от обычных «скрученных» канатов, у него много преимуществ. Он крепче (не ослабнет, даже если одна прядь порвалась), такой канат более мягкий, не спутывается. Может использоваться хоть в школьном спортзале для занятий физкультурой, но, конечно, основные потенциальные потребители — большие суда. Правда, пока проблема со сбытом не решена.

Еще одна новая машина — японский сетевязальный аппарат «Амита». Она может плести полиэтиленовую дель (сеть) любого вида. «Одна эта машина заменяет пять старых, — рассказал губернатору начальник производства Ефим Бычков. — Объем в сутки — если работать в три смены — около 300 килограммов. Ее уже оценили рыбаки по всей России. Она хороша тем, что устойчива к нарастанию водорослей».

Предприятие планирует приобрести еще две такие японские машины. Спрос есть. Особенно в связи с развитием аквакультуры в стране и регионе. «Садковые хозяйства хорошо берут нашу сеть», — отметил руководитель «сетевязалки».

Кроме сетей, фабрика выпускает и товары массового потребления — банные мочалки, москитные сетки, нитки, шнуры, занавески и даже гамаки. Но существует проблема — торговые сети неохотно берут этот товар.