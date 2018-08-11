Нефтеперерабатывающий завод имени Менделеева развивает производственную базу

Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева, расположенный в Тутаевском районе, расширяет производственную базу. Восстановлены и введены в работу два резервуара для приема и хранения нефтепродуктов емкостью 5 тысяч кубометров. В текущем году планируется провести чистку и ремонт еще двух резервуаров.

В ноябре 2016 года представители НПЗ имени Менделеева обратились к правительству области с просьбой помочь восстановить предприятие, которое к тому времени находилось в банкротном состоянии. В июне 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение между Правительством Ярославской области и акционером завода Московским кредитным банком об инвестировании в развитие производства 4,5 миллиарда рублей. А уже в августе прошлого года состоялся торжественный запуск производственного цикла.

Большое внимание на предприятии уделяется также охране труда и промышленной безопасности. С целью исполнения предписаний Ростехнадзора и МЧС разработана проектная документация и реализуются проекты по приведению к нормам промышленной безопасности производственных объектов завода.