Первый в Хабаровском крае семеноводческий завод начал строится в Бикине

Строительство первого в Хабаровском крае семеноводческого завода началось в городе Бикин. Проект реализует компания «Спорос», которая уже построила аналогичные производства в западной части страны. На предприятии будут выращивать и перерабатывать семена сои. Эта продукция является очень востребованной среди сельхозпроизводителей Амурской области, ЕАО, Хабаровского и Приморского края. Сейчас аграрии Дальнего Востока вынуждены закупать семена сои либо в других регионах страны, либо за рубежом.

На площадке на окраине Бикина будет возведен сушильный комплекс, семенная линия, склады хранения. Завершение строительства намечено на конец октября этого года. Параллельно продолжается подбор земельных участков для выращивания семян сои. Кроме того, компания заключила соглашение с Дальневосточным НИИ сельского хозяйства, который предоставит исключительное право пользования семенами сои сорта «Батя». Этот сорт выведен специально для природных и климатических условий Дальнего Востока.

Общая сумма инвестиций в проект оценивается в почти 1 млрд рублей. В результате на предприятии будет создано около 100 новых рабочих мест.