Автогидроподъемник АГП-14Т на базе автомобиля «Газель-Next» Фермер (4×2) ГАЗ

Завод комерческого транспорта РУСКОМТРАНС представил новую модель автогидроподъемника АГП-14Т на базе автомобиля «Газель-Next» Фермер (4×2) ГАЗ A22R23.

Автогидроподъемник с бензиновым двигателем УМЗ имеет компактные размеры и предназначен для перевозки ремонтных бригад городских коммунальных служб и подъема 2х человек с грузом и инструментом на высоту до 14м для выполнения строительных и электромонтажных работ.

Технические характеристики:

• Высота зоны обслуживания 14,5м • Высота подъема 14м• Грузоподъемность 200 кг • Максимальный рабочий вылет 8,4м• Угол поворота колонны 210°, ограниченный• Гидравлическое управление из люльки и с земли • Запуск и торможение двигателя автомобиля с люльке• Алюминиевая люлька, 1400×700×1100 мм • Электроизоляция люльки до 1000 Вт• Угол поворота люльки ±75°• Розетка в 230 В в люльке• Запуск и остановка двигателя автомобиля из люльки• Кнопка аварийного отключения на пультах• Электрические кабели и гидравлические шланги защищены и приложены внутри стрелы автогидроподъемника, что обеспечивает их надежную защиту от механических повреждений в процессе работы• Насос для аварийного опускания стрелы