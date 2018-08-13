На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 успешно завершились гидравлические испытания второго контура



На строящемся энергоблоке №2 Нововоронежской АЭС-2 успешно завершились гидравлические испытания второго контура на плотность и прочность

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В рамках этапа холодно-горячей обкатки (ХГО) оборудования на энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 (№ 7 НВАЭС) 10 августа 2018 г. в 13:40 успешно завершились гидравлические испытания 2-го контура на плотность и прочность.

Этап холодно-горячей обкатки оборудования — последняя крупная технологическая операция перед физическим пуском — начался на энергоблоке 1 августа.

«Испытания проведены в соответствии с программой пуско-наладочных работ на станции, — комментирует заместитель главного инженера Нововоронежской АЭС по сооружению новых блоков Владимир Казанский. — Гидравлические испытания второго контура на прочность — один из этапов подготовки энергоблока к горячей обкатке, при выполнении которой будет подтверждена работоспособность основного и вспомогательного оборудования и систем реакторной установки».

В ходе гидроиспытаний 2-й контур реакторной установки был заполнен питательной водой (химически обессоленной водой), а парогенераторы и относящиеся к ним трубопроводы и арматура были «нагружены» давлением жидкости, чтобы проверить их плотность и прочность. Испытательное давление, созданное во втором контуре, составило 11,5 МПа.

Испытания подтвердили, что оборудование и трубопроводы второго контура изготовлены и смонтированы качественно, их теплогидравлические, прочностные, вибрационные и динамические характеристики соответствуют проектным.

Гидравлические испытания проводились на «холодной» воде: за счет работы главных циркуляционных насосов и электронагревателей компенсатора давления вода первого контура нагревала воду второго контура до температуры 100 — 110 °C.

Таким образом, успешная реализация всех испытаний в рамках «холодной» фазы холодно-горячей обкатки оборудования энергоблока № 2 НВАЭС-2 (№ 7 НВАЭС) будет означать переход к следующей фазе этапа — «горячей».

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» — «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными — прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй — в 1969, третий — в 1971, четвертый — 1972, пятый — 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок № 3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок № 4 остановлен для проведения модернизации. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. На энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 ведутся пуско-наладочные работы.