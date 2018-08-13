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Электроника и электротехника

Ангстрем-Т отгрузил первую коммерческую партию MPW

  •  © im5.kommersant.ru

Ангстрем-Т продолжает развитие услуги Multi-Project Wafer (MPW) в рамках которой отгрузил первую коммерческую партию MPW1. В данной партии содержатся кристаллы, выполненные по технологии 250G. Заказчиками являлись российские дизайн-центры. Об этом сообщает официальный сайт компании.

Суть услуги MPW в том, что на одной пластине 200 мм размещаются микросхемы нескольких заказчиков. До сих пор такую услугу оказывали только иностранные фабрики.

Как сообщает портал CNews

В конце июля 2018 г. отгружена заказчикам первая партия из 50 пластин диаметром 200 мм. Пластины были изготовлены по технологии AT250G, которая является частью 90-нм техпроцесса.

Всего на пластинах было размещено 14 изделий: микроконтроллеры двух типономиналов, шесть датчиков, три аналого-цифровых преобразователя и три вида драйверов управления питанием. Микросхемы предназначены для использования в промышленной автоматике и бытовой электронике. Эти изделия были разработаны в шести различных дизайн-центрах, расположенных в Москве, Воронеже и Екатеринбурге.

Multi-Project Wafer — услуга контрактного производства микросхем, когда на одной пластине изготавливаются продукты, созданные разными дизайн-центрами. Это позволяет значительно удешевить производство малых партий микросхем, разделив затраты на создание фотошаблонов между многими командами разработчиков.

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http://www.angstrem-t.com/press-center/detail.php?ELEMENT_ID=1080

  • rvk
  • 13.08.201818:47
  • 1
ангстрем-т, Зеленоград
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