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rvk 23 марта 2025, 18:06 212 Видеоблог

Первый отечественный литограф. Разработка завершена, он уже работает

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Максим Горшенин попал в ЗНТЦ где установлен и уже работает первый отечественный фотолитограф на 350 нм. Правильнее его назвать российско-белорусским, но так как у нас союзное государство, то не будем усложнять.

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  • rvk
  • 2
фото-литограф, знтц, зеленоград, мироэлектроника
  • Badassgoliath Badassgoliath
    23.03.2519:19:33

    Начало положено и пройти весь путь надо постепенно и самим. Никто нам в этом ни за какие деньги помогать не будет, потому что микроэлектроника — это тот поводок, на котором колонизаторы держат остальные страны и народы, по схеме «у нас хайтек, а у вас его нет, а потому вы пашете на нас, а мы вам указываем».

    Думается, что ввиду высокой значимости этих разработок, для их обеспечения стоит создать госкорпорацию. Впрочем, я не особо в курсе, может это уже и так сделано и все эти «ЗНТЦ» уже являются частью чего-то подобного.

    Отредактировано: Badassgoliath~19:28 23.03.25
    #1298841
    • Clausson Clausson
      23.03.2520:29:16

      ввиду высокой значимости этих разработок, для их обеспечения стоит создать госкорпорацию.

      Всецело помогать — да. Делать еще одну нерасторопную и ни в чём реально не заинтересованную госкорпорацию — нет. Такими вещами должны заниматься те, кому это по настоящему интересно, тот у кого от одного слово «микроэлектроника» начинается когнитивный зуд. В госе всё упрется в кумовство, а выращенные талантливые кадры, не имеющие настоящего карьерного будущего, будут постоянно сманивать и хорошо если не запад, а внутри страны. Сталина, умевшего находить и мотивировать кадры у нас больше нет.

      Да, очень хорошо что 350нм уже работает. Значит на горизонте где-то маячит уже и 90нм. Этого сейчас уже хватит для покрытия 80% потребностей. Сегодня, но не завтра. Будем надеяться, что процесс не остановится. Что изменения в стране необратимы.

      #1298842
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