Первый отечественный литограф. Разработка завершена, он уже работает

Первый отечественный литограф. Разработка завершена, он уже работаетСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Максим Горшенин попал в ЗНТЦ где установлен и уже работает первый отечественный фотолитограф на 350 нм. Правильнее его назвать российско-белорусским, но так как у нас союзное государство, то не будем усложнять.
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23.03.2519:19:33
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