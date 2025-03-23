Первый отечественный литограф. Разработка завершена, он уже работает

Максим Горшенин попал в ЗНТЦ где установлен и уже работает первый отечественный фотолитограф на 350 нм. Правильнее его назвать российско-белорусским, но так как у нас союзное государство, то не будем усложнять.

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