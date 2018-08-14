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Транспорт и логистика

Из Пусана в Санкт-Петербург: Новый грузовой маршрут проложен через Владивосток

  •  © primorsky.ru

Транспортная группа FESCO и корейская компания HyundaiGlovisCo. Ltd. запустили совместный регулярный контейнерный сервис из порта Пусан в Санкт-Петербург с перевалкой грузов во Владивостоке. Ранее грузы из Республики Корея шли по маршруту через Суэцкий канал в обход России. Новая транзитная линия поможет также развивать грузовые перевозки из Кореи в Европу.

Грузовой поезд, прибывший во Владивосток из Пусана, после перевалки груза отправится в Санкт-Петербург. Это примерно 10 дней пути и около 10 тысяч километров. Таким образом, скоростной грузовой поезд соединит западную и восточную часть России.

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http://primorsky.ru/news/148926/

Приморский край, логистика
  • kolop kolop
    14.08.1810:48:55

    Новость конечно хорошая, но можно также ещё предложить корейцам провозить товар через Северный морской путь.

    #1060025
  • Александр Скориков
    14.08.1811:45:18

    Грузовой поезд, прибывший во Владивосток из Пусана, после перевалки груза отправится в Санкт-Петербург. — непонятно, зачем грузовой поезд из Пусана перегружать во Владивостоке? Видимо, все-таки, сухогруз. Вот если бы, действительно, эшелон из Южной Кореи транзитом через северную пришел во Владивосток, вот это была бы новость!

    #1060036
    • CastedAway CastedAway
      14.08.1812:59:15

      Вероятно потому что ширина колее в Кореи (обоих) — 1,435 mm, а в России — 1,520 mm.

      #1060044
      • Александр Скориков
        14.08.1813:24:25

        Именно поэтому поезд из Пусана никак не мог прийти во Владивосток. Судя по ведущимся переговорам, корейцы (и северные и южные) согласились адаптировать свою колею под российский стандарт, но это возможно после снятия санкций с КНДР.

        #1060053
        • CastedAway CastedAway
          14.08.1813:33:29

          Простите Александр, но по мне так всё логично, корейский поезд загружаемый в Пусане своим ходом по корейской колее доехал до Владивостока, где контейнеры были перегружены на Российский состав, который и отправился по Матушке России до Санкт-Петербурга.

          ПС Мне бы хотелось посмотреть на первоисточник в котором говорилось бы о смене колии в Корнях. Позволю очень сильно усомниться даже в существование подобной идеи.

          #1060057
          • Александр Скориков
            14.08.1815:12:59

            Ну, во-первых по корейской колее поезд мог дойти только до границы, а не до Владивостока, во- вторых, железнодорожное движение между Корнями не восстановлено и в- третьих, КНДР находится под санкциями ООН и не может участвовать в таких проектах пока.

            #1060089
        • megajob megajob
          14.08.1815:15:13

          Кстати — давно пора Корее именно на «российский стандарт» перейти ибо как минимум география за такое решение. Ну куда они ее могут на поездах ездить — к нам (и до само европы) или в Китай, но те сами еще не определились что им с дорогами делать, где-то нормальные, где-то высокоскоростные.

          Так что самое разумное кореям (обеим) под нас дороги переделать, заключить «транзитный мир» между собой и ОБОИМ радоваться от этого.     Кстати было бы хорошо — помоги наш МИД им об «транзитном мире» договориться, это же будет еще один шаг к их примирению.

          Даже если в начале из ю.Корее составы будут проходить без остановок и только грузовые, то это задел на будущее что бы потом были и пассажирские и с остановками.

          #1060090
          • Александр Скориков
            14.08.1815:19:48

            Абсолютно согласен, более того, нам надо тянуть трубу газовую туда и выгнать янки с их газом из Кореи.

            #1060094
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