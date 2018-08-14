Из Пусана в Санкт-Петербург: Новый грузовой маршрут проложен через Владивосток

Транспортная группа FESCO и корейская компания HyundaiGlovisCo. Ltd. запустили совместный регулярный контейнерный сервис из порта Пусан в Санкт-Петербург с перевалкой грузов во Владивостоке. Ранее грузы из Республики Корея шли по маршруту через Суэцкий канал в обход России. Новая транзитная линия поможет также развивать грузовые перевозки из Кореи в Европу.

Грузовой поезд, прибывший во Владивосток из Пусана, после перевалки груза отправится в Санкт-Петербург. Это примерно 10 дней пути и около 10 тысяч километров. Таким образом, скоростной грузовой поезд соединит западную и восточную часть России.