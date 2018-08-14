Новая поликлиника открылась в Москве

Детско-взрослая поликлиника и консультативно-диагностический центр открылись на территории городской клинической больницы № 52 в районе Щукино на северо-западе столицы.

В новом шестиэтажном корпусе разместились три медучреждения:

— филиал № 3 детской городской поликлиники № 58

— филиал № 4 городской поликлиники № 115

— консультативно-диагностический центр ГКБ № 52 с дневным стационаром, оказывающий специализированную медицинскую помощь пациентам, страдающим рядом хронических заболеваний.

Напомним, новый корпус поликлиники в районе Щукино начали строить осенью 2016 года, работы завершили в октябре 2017-го.

Детская поликлиника рассчитана на 124 посещения в смену. Там работают дежурный врач, участковые педиатры, врачи-специалисты (оториноларинголог, офтальмолог, невролог, хирург, ортопед, гинеколог, уролог), отделение медицинской профилактики, кабинеты здорового ребенка и выдачи справок и направлений.

Юные пациенты могут пройти диагностику ЭКГ, ФВД, ЭЭГ, холтер ЭКГ и медицинскую реабилитацию. Есть детская комната и помещение для мам с грудными детьми с удобными креслами, пеленальными столами, кулером с питьевой водой, ширмами и одноразовыми средствами гигиены.

Филиал № 4 городской поликлиники № 115 рассчитан на 420 посещений в смену. Там работают врачи-терапевты, врачи общей практики и врачи-специалисты (хирург, отоларинголог, офтальмолог, уролог, невролог, кардиолог, эндокринолог).

Пациенты могут пройти исследования, функциональную диагностику, УЗИ, лучевую диагностику, включая КТ, а также электронейромиографию — исследование электрической активности мышц.

Запись на прием к врачу-терапевту возможна в день обращения.

Для особой группы пациентов — тех, кто практически не может передвигаться самостоятельно, — работает еще одна служба — патронажная.

В консультативно-диагностический центре оказывают специализированную медицинскую помощь пациентам, страдающим рядом хронических заболеваний. Здесь есть нефрологическое отделение, в котором наблюдаются 2,6 тысячи пациентов с трансплантированной почкой и 700 пациентов с другими пересаженными тканями и органами. 3,8 тысячи пациентов получают лечение программным гемодиализом.

Открыт тут и дневной стационар, где специалисты проводят диагностические манипуляции по профилю «гематология». Также здесь возможно проведение амбулаторных курсов химиотерапии и гемотрансфузий пациентам, которым не требуется круглосуточное медицинское наблюдение.

Заработал в новом здании центр аллергологии и иммунологии, в котором идет прием пациентов со всеми видами аллергических заболеваний респираторного тракта, кожи, динамическое наблюдение пациентов с первичными иммунодефицитами. Центр имеет международный сертификат по ведению пациентов с хроническими формами крапивницы и ангионевротического отека.

И, наконец, в новом здании есть Центр системных заболеваний соединительной ткани, который оказывает консультативную и лечебную помощь пациентам с системной красной волчанкой, болезнью Шегрена, ревматической полимиалгией. Ведется городской регистр больных с системными заболеваниями соединительной ткани.