ОЭЗ «Липецк» первой завершила работы по обустройству инфраструктуры

14 августа 2018 года в особой экономической зоне «Липецк» (далее — ОЭЗ «Липецк») состоялось торжественное мероприятие, посвященное завершению инфраструктурного обустройства Грязинской площадки.

Управляющая компания ОЭЗ «Липецк» первой из российских особых экономических зон завершила работы по строительству инженерной инфраструктуры на Грязинской площадке для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения заводов резидентов. Среди построенных объектов: автомобильные дороги, сети связи, электроснабжения, канализации, водоснабжения, газоснабжения, канализационный коллектор и сети теплоснабжения. Они повысили пропускную способность и мощность инфраструктуры промышленной площадки. Путем оптимизации и серьезной работы экспертов команда добилась снижения затрат на обустройство территории ОЭЗ с 20,42 млрд. рублей до 14 млрд. рублей. Таким образом, экономия бюджетных средств на создание объектов инфраструктуры составила 6,42 млрд. рублей. Кроме того, Управляющая компания АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» осуществила финансирование строительства объектов инфраструктуры за счет собственных средств в размере более 600 млн. рублей.

В прошлом году в ОЭЗ «Липецк» была построена подстанция 220 Кв «Казинка» мощностью 267 МВт. Объем инвестиций из федерального бюджета составил 2,415 млрд.рублей. ПС «Казинка» — высокотехнологичный энергетический объект, оснащенный инновационным оборудованием, отвечающим всем требованиям безопасности. Мощности подстанции 220 кВ «Казинка» рассчитаны на перспективу и учитывают постоянно растущее энергопотребление, что создает благоприятные условия для реализации резидентами Грязинской площадки ОЭЗ «Липецк» инвестиционных проектов по строительству промышленных предприятий.

В 2018 году Управляющей компанией ОЭЗ «Липецк» на Грязинской площадке построен Центр управления сетями (далее — ЦУС) для повышения эффективности управления инфраструктурой и качества предоставляемых резидентам услуг технического обслуживания. Специалисты ЦУСа осуществляют круглосуточный мониторинг состояния инженерных систем, дистанционное управление объектами инфраструктуры и согласование заявок на выполнение работ, производство переключений. Деятельность ЦУСа способствует повышению точности расчета объемов потребления и получению данных для аналитики эффективности энергосистемы. Инвестиции в строительство ЦУСа составили порядка 13 млн.рублей.

Инвестиционный проект особой экономической зоны «Липецк» динамично развивается с 2006 года и в настоящее время на территории зарегистрировано 57 компаний резидентов из 16 стран мира, среди них — такие всемирно известные компании как АВВ (Швейцария), SCHLUMBERGER (США), HONEYWELL (США), VIESSMANN (Германия), OBO Bettermann (Германия), FONDITAL (Италия), Kemin Industries (США), DOKA (Австрия), YOKOHAMA (Япония), PPG (США), BEKAERT (Бельгия) и др. Площадь Грязинского участка составляет 1024 га.

У компаний инвесторов ОЭЗ ППТ «Липецк»:

• объем заявленных инвестиций — 188 млрд руб.,

• объем освоенных инвестиций — 61 млрд руб.,

• создано 4000 рабочих мест,

• объем произведенной продукции — 75 млрд руб.,

• объем налоговых и таможенных отчислений — 11 млрд руб.

Соотношение государственных (взносы в уставный капитал управляющей компании) и освоенных инвестиций резидентов составляет 1 руб.: 6 руб. Соотношение государственных (взносы в уставный капитал управляющей компании) и заявленных инвестиций резидентов составляет 1 руб.: 20 руб.