В Липецкой области открыт новый элеватор
Группа «АГРОИНВЕСТ» ввела в эксплуатацию новый элеватор в Усманском округе Липецкой области.
Мощности хранения зерна на площадке предприятия увеличены с 52 до 108 тысяч тонн.
На элеваторе установлено российское оборудование. Строители установили семь новых силосов Воронежского завода элеваторного оборудования. Модернизацию провёл подрядчик с опытом работы на подобных объектах.
«Как и на многих других элеваторах применены восьмитысячные ёмкости, достаточно большие. Если старый элеватор состоит из пятитысячных емкостей, здесь восьмитысячные большие емкости», — пояснил начальник управления капитального строительства компании «Агроинвест» Максим Кротов.
Причина модернизации — сельхозпроизводитель, которому принадлежит элеватор, выращивает продукции намного больше, чем вмещал зерносклад образца 2007 года.
«У нас хранится пшеница озимая и яровая, у нас хранится соя, подсолнечник, у нас хранится кукуруза», — отметила начальник управления качества и технологии компании «Агроинвест» Татьяна Абросимова.
Теперь хранить весь урожай сельхозпроизводитель сможет в своих собственных закромах.
На элеваторе работает своя лаборатория. Продукцию проверяют на влажность, белок и клейковину. А ещё здесь принимают, очищают и сушат три культуры одновременно, не смешивая их.
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