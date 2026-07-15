Группа «АГРОИНВЕСТ» ввела в эксплуатацию новый элеватор в Усманском округе Липецкой области.

Мощности хранения зерна на площадке предприятия увеличены с 52 до 108 тысяч тонн.

На элеваторе установлено российское оборудование. Строители установили семь новых силосов Воронежского завода элеваторного оборудования. Модернизацию провёл подрядчик с опытом работы на подобных объектах.

«Как и на многих других элеваторах применены восьмитысячные ёмкости, достаточно большие. Если старый элеватор состоит из пятитысячных емкостей, здесь восьмитысячные большие емкости», — пояснил начальник управления капитального строительства компании «Агроинвест» Максим Кротов.

Причина модернизации — сельхозпроизводитель, которому принадлежит элеватор, выращивает продукции намного больше, чем вмещал зерносклад образца 2007 года.

«У нас хранится пшеница озимая и яровая, у нас хранится соя, подсолнечник, у нас хранится кукуруза», — отметила начальник управления качества и технологии компании «Агроинвест» Татьяна Абросимова.

Теперь хранить весь урожай сельхозпроизводитель сможет в своих собственных закромах.

На элеваторе работает своя лаборатория. Продукцию проверяют на влажность, белок и клейковину. А ещё здесь принимают, очищают и сушат три культуры одновременно, не смешивая их.