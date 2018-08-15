Таврида Электрик продолжает поставлять реклоузеры для железных дорог Польши

«Таврида Электрик» продолжает сотрудничество с компанией PKP «Energetyka» — крупным поставщиком электроэнергии в Польше. Компания занимается, в том числе, строительством и обслуживанием тяговой сети для железных дорог страны и эксплуатацией энергообъектов, расположенных в непосредственной близости от железнодорожных линий.

Сотрудничеству предшествовала двухлетняя работа по испытанию решений «Таврида Электрик» — многочисленные тесты подтвердили надёжность оборудования.

C 2017 года заказчику было поставлено более 50 реклоузеров «Таврида Электрик». Реклоузеры установлены на стратегически важных линиях электропередач как для обеспечения надёжного электроснабжения объектов железнодорожной дороги, так и для питания субабонентов.