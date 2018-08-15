Таврида Электрик продолжает поставлять реклоузеры для железных дорог Польши
Сотрудничеству предшествовала двухлетняя работа по испытанию решений «Таврида Электрик» — многочисленные тесты подтвердили надёжность оборудования.
C 2017 года заказчику было поставлено более 50 реклоузеров «Таврида Электрик». Реклоузеры установлены на стратегически важных линиях электропередач как для обеспечения надёжного электроснабжения объектов железнодорожной дороги, так и для питания субабонентов.
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