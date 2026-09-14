Встроенный коммерческий учет в реклоузерах VR Арум

Компания Арум поставляет Реклоузеры VR на различные предприятия страны.

Точный технический учет — это базовая функция реклоузера VR. Иногда в составе узла также требуется коммерческий учет.

Стандартный пункт коммерческого учета — это полностью автономная система с комбинированными трансформаторами ТТ / ТН уличной установки и шкафом учета в стекло-пластиковом корпусе с обогревом.

Описанный ПКУ имеет существенный недостаток — стоимость. Теперь нижегородский разработчик и производитель предлагает альтернативный вариант — функцию коммерческого учета, встроенную в реклоузер.

Используются токовые трансформаторы и датчики напряжения реклоузера. Так делают некоторые иностранные и российские производители. Однако в качестве прибора учета они используют свои контроллеры, управляющие также работой защит и другими функциями реклоузера. К такому смешению функций в одном контроллере есть много обоснованных вопросов. Это применение нестандартной для учета схемотехники и логики, несанкционированный прямой и удаленный доступ к устройству. На время демонтажа контроллера для поверки работа таких реклоузеров невозможна.

Компания Арум пошла другим путём и применила отдельный прибор учета признанного производителя. ESM-ET -прибор, включённый в Госреестр средств измерений, точность — 0,5S, интервал между поверками 12 лет.

Кроме учета он обеспечивает измерение параметров качества электроэнергии. Имеет свой канал связи и поддерживает все основные протоколы обмена, совместим с АИИС КУЭ всех распространенных систем.

Прибор учета имеет отдельные пломбы и пароли. Это значит нет проблем с разделением прав доступа персонала к РЗА и учету, с демонтажем для поверки и использованием реклоузера без счетчика.

Совмещение с трансформаторами тока и резистивными датчиками напряжения реклоузера производится с помощью специального адаптера.

Для контроля параметров на месте можно поставить индикатор. Все компоненты устанавливаются в шкаф управления реклоузера VR. Питание осуществляется от цепей реклоузера и общего ТСН.

В итоге — встроенное в реклоузер устройство учета электроэнергии Арум лишено минусов других систем, удобно и привычно для эксплуатации, имеет большой интервал между поверками.

Опция доступна для реклоузеров VR любого напряжения — 6кВ, 10кВ, 15кВ, 20кВ и 35кВ.

Главное преимущество — стоимость: встроенный учет в несколько раз дешевле классических ПКУ, особенно для высоких классов напряжения.

Подробнее — на видео компании.

https://vkvideo...14149_456239063