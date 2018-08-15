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Судостроение и судоходство

Успешное испытание нового катера для моря Баренц 900

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ООО «Северная судостроительная компания» успешно провела швартовные и ходовые испытания на акватории реки Северная Двина новой модели — морского катера «Баренц 900». Испытания проводились с целью получения Сертификата Российского Речного Регистра. В результате испытаний максимальная скорость хода развиваемая катером составила 46 узлов.

Катер предназначен для эксплуатации в морских прибрежных районах плавания и на внутренних водных путях в качестве: — прогулочного, рыболовного — служебно-разъездного и инспекционного судна -пассажирского, в т. ч. для коммерческого использования.

Допустимая высота волны, до 2,0 метров* Скорость ветра, до 13 м/сек* Удаление от берега, до 22,0 км— данные ограничения устанавливаются в зависимости от района плавания Возможность использования при температурах наружного воздуха от -5 С до +35 С Возможность использования при температуре забортной воды от 0 С до + 28 С.

  •  © www.youtube.com

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https://www.youtube.com/watch?v=5Z5lNqdP6eo

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