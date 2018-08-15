В Росэлектронике разработали первую в России мобильную лабораторию ЭМС гражданского назначения

АО «ИМЦ Концерна «Вега», входящее в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех, завершило разработку первого отечественного гражданского мобильного лабораторного контрольно-диагностического комплекса для испытаний технических средств по параметрам электромагнитной совместимости (сокращенно КДК-М ЭМС).

Мобильная лаборатория позволяет произвести оперативную экспериментальную оценку ЭМС при совместном функционировании различных устройств и механизмов, чьи габариты или иные причины не позволяют проводить их проверку в условиях стационарной лаборатории. Разработка призвана удовлетворить растущий спрос производителей радиоэлектронного и электротехнического оборудования на испытательные услуги.

КДК-М разработан на базе серийного грузового автомобиля ГАЗон Next и по своим техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам. Измерительный комплекс состоит из трех стоек с оборудованием для приема и измерения параметров радиосигналов и электромагнитных полей. Комплекс оснащен генераторами и усилителями мощности сигналов, широкополосным радиоприемником, ПЭВМ сервера и ПЭВМ оператора, автономными источниками бесперебойного питания с двойным преобразованием и комплексами измерительных антенн.

Время развертывания КДК-М на объекте не более 2 часов. Одно из преимуществ комплекса — низкое потребление электроэнергии (не более 5 кВт/ч) — позволяет ему работать как от внешней сети электроснабжения, так и от собственного бензинового электрогенератора. КДК-М оснащен универсальным программным обеспечением на платформе EMC Lab Assistant, разработанным ИМЦ Концерна «Вега» и предназначенным для автоматизации измерений параметров ЭМС.

«В нашей стране не допускается эксплуатация технических средств, не прошедших проверку на соответствие требованиям по ЭМС. Сертификат выдается на основании протокола проведенных исследований в аккредитованной лаборатории, — рассказал генеральный директор ИМЦ Концерна «Вега» Александр Кулиш. — Мобильный КДК-М создан для проведения исследований крупногабаритных нетранспортабельных объектов. Например, для энергетических и промышленных установок, авиационного и железнодорожного оборудования. ИМЦ Концерна «Вега» готов оказывать такие услуги или же произвести аналогичную мобильную лабораторию по техническому заданию заказчика».