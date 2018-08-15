Строительство железнодорожной станции «Карачарово» и станции метро «Нижегородская улица»





© Фото из открытых источников

На востоке Москвы продолжается строительство новой станции «Карачарово» Горьковского направления Московской железной дороги и двойной станции метро «Нижегородская улица», объединяющей в одном станционном комплексе станции сразу двух линий — Большой кольцевой и Кожуховской. Новые станции будут иметь пересадку на станцию «Нижегородская» Московского центрального кольца, образуя один из крупнейших транспортно-пересадочных узлов столицы.





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников

Фото gen-shtab.livejournal.com