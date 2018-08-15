Добавить статью
Экспорт

Компания Renault начала поставки автомобилей из России в Монголию

  •  © speedme.ru

Компания Renault начала поставки своих автомобилей, собранных на заводе в Москве и на мощностях АвтоВАЗа в Тольятти, в Монголию. Как сообщает пресс-служба марки, речь идет о Logan, Sandero, Sandero Stepway, Duster и Kaptur. Партнером Renault в Монголии стала компания Monnis Motors.

Премьера моделей Logan, Duster и Kaptur на местном рынке состоялась в начале июня на автосалоне в Улан-Баторе.

По итогам первого полугодия 2018 года Renault Россия поставила на экспортболее 7 тысяч автомобилей российского производства. Также компания экспортировала из России в январе-июне 2018 года комплектующих на 55 млн евро, что на 57% выше аналогичного показателя 2017 года.

Ранее в России был выпущен 400-тысячный Renault Duster. Юбилейным автомобилем стал внедорожник черного цвета в версии 4×4, оснащенный 2,0-литровым бензиновым двигателем и «автоматом».

Кроме того, в начале августа в нашей стране стартовали продажи спецверсии Renault Kaptur.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://rg.ru/2018/08/15/rossijskie-avtomobili-renault-otpravilis-v-mongoliiu.html

Рено, АвтоВАЗ, Монголия
  • Нет аватара Свет
    15.08.1821:00:44

    Новости, конечно +

    Но, вот что настораживает:

    «Автоконцерн „АвтоВАЗ“ предоставит Renault Finance S.A. — дочерней компании группы Renault — заем в размере до 10 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении российской компании. Отмечается, что договор займа между компаниями заключен до 30 марта 2023 года.»

    #1060442
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,