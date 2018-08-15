Компания Renault начала поставки автомобилей из России в Монголию

Компания Renault начала поставки своих автомобилей, собранных на заводе в Москве и на мощностях АвтоВАЗа в Тольятти, в Монголию. Как сообщает пресс-служба марки, речь идет о Logan, Sandero, Sandero Stepway, Duster и Kaptur. Партнером Renault в Монголии стала компания Monnis Motors.

Премьера моделей Logan, Duster и Kaptur на местном рынке состоялась в начале июня на автосалоне в Улан-Баторе.

По итогам первого полугодия 2018 года Renault Россия поставила на экспортболее 7 тысяч автомобилей российского производства. Также компания экспортировала из России в январе-июне 2018 года комплектующих на 55 млн евро, что на 57% выше аналогичного показателя 2017 года.

Ранее в России был выпущен 400-тысячный Renault Duster. Юбилейным автомобилем стал внедорожник черного цвета в версии 4×4, оснащенный 2,0-литровым бензиновым двигателем и «автоматом».

Кроме того, в начале августа в нашей стране стартовали продажи спецверсии Renault Kaptur.