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Образование

Российский аспирант пятый раз подряд выиграл олимпиаду Google

  •  © d-russia.ru

23-летний программист Геннадий Короткевич,пятый раз подряд стал победителем международного состязания по программированию Google Code Jam.

Он первый в мире обладатель «большого шлема» в спортивном программировании (личные турниры TopCoder Open, Google Code Jam, Facebook Hacker Cup, Russian Code Cup, «Яндекс.Алгоритм») и двукратный чемпион мира ACM ICPC среди университетских команд, в 2018 году окончил университет ИТМО и, имея возможность выбирать практически любого работодателя, предпочёл продолжить обучение в аспирантуре.

В этом году Google Code Jam прошел 9-10 августа в Торонто, участие в нем приняло более 60 тыс. человек. Чемпионат проводится ежегодно с 2003 г., привлекая десятки тысяч участников, и считается одним из самых массовых турниров по спортивному программированию в мире. Google использует его для поиска потенциальных сотрудников.

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http://www.cnews.ru/news/top/2018-08-15_aspirant_rossijskogo_vuza_pervym_v_istorii_pyat

олимпиада, информатика
  • Нет аватара termometrix
    15.08.1821:11:33

    Наверно лучший официальный программист мира,математик,особо радует,что он пока предпочитает работать в наших ВУЗ-знаменитого ИТМО!Поздравляю!

    Отредактировано: termometrix~21:12 15.08.18
    #1060446
  • Нет аватара torp
    15.08.1821:14:40

    а с каких пор у вас Гомель в составе России? я что-то пропустил? )))

    Гомель это вообще то Белоруссия

    #1060451
    • Нет аватара termometrix
      15.08.1821:21:34

      Он закончил и продолжил свое образование в России.Прошлые успехи этого программиста и раньше были опубликованы на СУН

      Пост создателя сайта «Сделано у нас» -Роман Ковригин

      16.08.15 Победителем Google Code Jam стал Геннадий Короткевич

       https://sdelanounas.ru/blogs/66288/ 

      16.08.2016 Выпускник российского вуза выиграл олимпиаду Google по программированию третий раз подряд

       https://sdelanounas.ru/blogs/81729/ 

      20.08.2017 Студент ИТМО Геннадий Короткевич четвертый раз подряд выиграл Google Code Jam

       https://sdelanounas.ru/blogs/96936/ 

      И в России живут очень много людей из Белоруссии,не вижу тут ничего плохого.И я заявляю совсем ответственно: русские,белорусы и украинцы-это один народ!Этот медицинский факт не отрицает любой норамьлный историк!Хватит делить единый русский народ на благо врагов Русского мира!

      Отредактировано: termometrix~21:59 15.08.18
      #1060460
      • Нет аватара torp
        15.08.1821:23:06

        он разве стал автоматически россиянином? на сайте, как я понимаю, успехи россиян

        в России живут и китайцы, и немцы, и американцы

        Отредактировано: torp~21:24 15.08.18
        #1060461
        • visitor331111 . visitor331111 .
          15.08.1821:24:44

          Согласен,как то странновато выглядит данный пост

          #1060463
        • Нет аватара termometrix
          15.08.1821:24:57

          Он работает и создает в России интелектулаьный продукт/алгоритмы,теоремы,формулы,методы/,точнее в ИТМО России.Это не только деньги,но и вопрос международного престижа для наших Вузов,что особо приятно.

          Глупые «дискуссии» не хочу вести.

          Отредактировано: termometrix~22:02 15.08.18
          #1060464
          • Нет аватара torp
            15.08.1821:26:14

            причем тут глупые дискуссии? в Гугле (на Гугл) работает много российских программистов, их мы же не восхваляем

            #1060465
            • Нет аватара termometrix
              15.08.1821:30:53

              их мы же не восхваляем

              А они приняли участие на олимпиаде?Наборот,иногда скромно восхваляем,смотрите посты об экспорте программного обеспечения из России,наши программисты гордость страны!

              причем тут глупые дискуссии?

              Потому что вы пришли здесь ссориться,если новость вам не нравится-минусуйте.

              Модераторы сделают оценку подходит ли этот пост для сайта или не подходит.

              Отредактировано: termometrix~21:55 15.08.18
              #1060468
              • Нет аватара torp
                15.08.1821:32:20

                как я понимаю на СУН публикуются успехи россиян и на благо России, ведь так?

                #1060469
                • Нет аватара termometrix
                  15.08.1821:38:05

                  Публикуют положительные новости о России.Я нахожусь на этом сайте с 2011 года,а вы зарестрировались вчера.

                  #1060475
                  • Нет аватара torp
                    15.08.1821:39:57

                    ну, во первых — при чем тут когда я зарегистрировался ?

                    во вторых — не вчера, а 27.07.2016

                    #1060476
        • Нет аватара termometrix
          15.08.1821:27:08

          в России живут и китайцы, и немцы, и американцы

          И если они создадут животноводческую ферму то эту новость не стоить опубликовать на СУН?

          Здесь Короткевич в чемпионской команде ИТМО на олимпиаде по программированию

          •  © upload.wikimedia.org

          Отредактировано: termometrix~21:32 15.08.18
          #1060466
          • Нет аватара torp
            15.08.1821:32:54

            если в России и на благо России — то обязательно стоит

            #1060470
            • Нет аватара termometrix
              15.08.1821:50:20

              если в России

              А где находится ИТМО?!В Патагонии?!

              на благо России — то обязательно стоит

              Это зависит от очень много вещей:внедрение зависит от бизнеса, рыночной необходимости,от нужд госструктур и конечно есть и чисто теоретическая информатика,которая не весгда можно применить в чем-то конкретном.

              Вы наверно представитель ЮСАИД или фонд Сороса из Украины,потому что на первый взгляд под соусом «российского патриотизма» пытаетесь принизть достижение российского аспиранта из ИТМО,тактику меняете,но цель одна и та же.

              Отредактировано: termometrix~22:19 15.08.18
              #1060477
              • visitor331111 . visitor331111 .
                15.08.1822:17:11

                Как-то странно вы реагируете,люди с вами говорят корректно,а вы и на личности переходите и нервничаете.Зачем?Согласен,пусть модератор оценит данный пост.

                #1060485
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