Российский аспирант пятый раз подряд выиграл олимпиаду Google

23-летний программист Геннадий Короткевич,пятый раз подряд стал победителем международного состязания по программированию Google Code Jam.

Он первый в мире обладатель «большого шлема» в спортивном программировании (личные турниры TopCoder Open, Google Code Jam, Facebook Hacker Cup, Russian Code Cup, «Яндекс.Алгоритм») и двукратный чемпион мира ACM ICPC среди университетских команд, в 2018 году окончил университет ИТМО и, имея возможность выбирать практически любого работодателя, предпочёл продолжить обучение в аспирантуре.

В этом году Google Code Jam прошел 9-10 августа в Торонто, участие в нем приняло более 60 тыс. человек. Чемпионат проводится ежегодно с 2003 г., привлекая десятки тысяч участников, и считается одним из самых массовых турниров по спортивному программированию в мире. Google использует его для поиска потенциальных сотрудников.