Российские школьники завоевали четыре медали 37-й Международной олимпиады по информатике

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В городе Сукре (Многонациональное Государство Боливия) подвели итоги 37-й Международной олимпиады по информатике (IOI). Четыре российских старшеклассника завоевали две золотые и две серебряные медали.

Золотых медалей удостоены Петр Лосев (школа № 57, г. Москва) и Владислав Жиганов (СУНЦ МГУ, г. Москва). Серебро у Гимрана Абдуллина (Лицей-интернат № 2, г. Казань) и Дарьи Грековой (школа № 57, г. Москва). Все ребята — победители всероссийской олимпиады школьников по информатике. Возглавил сборную России на IOI декан факультета информационных технологий и программирования Университета ИТМО Андрей Станкевич.

Подготовкой школьников к соревнованиям занимался тренерский штаб под руководством преподавателей МФТИ, ИТМО и НИУ ВШЭ. Руководитель тренерского штаба директор Высшей школы программной инженерии МФТИ Алексей Малеев.

Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов поздравил ребят и адресовал особые слова благодарности их наставникам, включая тренеров из МФТИ и университета ИТМО, которые не только передают знания, а учат побеждать, год за годом выводя российских школьников на мировой пьедестал.

«Ваш успех — это часы упорного труда, бессонных ночей за отладкой кода и бесконечного поиска нестандартных решений. За каждой задачей стоят десятки проб и ошибок, а за каждой медалью — умение мыслить вне шаблонов, находить изящные алгоритмы там, где другие видят только сложность», — отметил он.

В этом году в соревнованиях приняли участие юные программисты из 87 стран. Олимпиада IOI состояла из двух туров продолжительностью пять часов каждый. За это время участники должны были решить шесть алгоритмических задач.

На данный момент в копилке российских школьников 20 золотых, 8 серебряных и одна бронзовая медаль основных международных олимпиад.

IOI — ежегодное международное соревнование по информатике для школьников средних и старших классов, которое проводится с 1989 года. В 2024 году все четыре участника российской команды завоевали золотые медали.

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