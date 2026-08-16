Российская сборная завоевала 2 золотые и 2 серебряные медали 38-й Международной олимпиады по информатике (IOI), которая прошла в Ташкенте (Республика Узбекистан). Один из участников сборной — Владислав Жиганов — занял абсолютное второе место среди всех участников.

Участники IOI решали алгоритмические задачи на языке программирования C++ в условиях строгой изоляции, без доступа к телефонам и Интернету.

IOI — ежегодное международное соревнование по информатике для учащихся средних и старших классов. Состязание проводится с 1989 года и считается самым престижным в этой области. В 2025 году российские школьники завоевали на нем две золотые и две серебряные медали.