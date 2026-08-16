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1 день назад 2275
termometrix Образование

Российские школьники завоевали четыре медали 38-й Международной олимпиады по информатике

Российская сборная завоевала 2 золотые и 2 серебряные медали 38-й Международной олимпиады по информатике (IOI), которая прошла в Ташкенте (Республика Узбекистан). Один из участников сборной — Владислав Жиганов — занял абсолютное второе место среди всех участников.

Участники IOI решали алгоритмические задачи на языке программирования C++ в условиях строгой изоляции, без доступа к телефонам и Интернету.

IOI — ежегодное международное соревнование по информатике для учащихся средних и старших классов. Состязание проводится с 1989 года и считается самым престижным в этой области. В 2025 году российские школьники завоевали на нем две золотые и две серебряные медали.

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Источник: наука.рф

Комментарии 1

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  • Нет аватара alexm18.08.26 11:17:46

    Выпускник 2026 года СУНЦ МГУ Владислав Жиганов с завоевл золотукю медаль на 38-й Международной олимпиаде по информатике (IOI 2026), которая проходит в Ташкенте с 9 по 16 августа. Турнир, объединивший сильнейших подростков из более чем 97 стран мира, впервые принимает Узбекистан — родина великого математика аль-Хорезми.
    В условиях строгой изоляции участники решали сложнейшие алгоритмические задачи на языке C++. В составе сборной России, состоящей из четырех школьников, Влад показал высший результат. Россию на олимпиаде представляли Владислав Жиганов, Владимир Звездин, Максим Кравченко и Сергей Муханов — все они победители и призёры Всероссийской олимпиады школьников по информатике
    Для Владислава это уже второй триумф на самом престижном ИТ-соревновании планеты, проводящемся с 1989 года. В прошлом году на IOI в Боливии он также был удостоен высшей награды.

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