Российские школьники завоевали четыре медали 38-й Международной олимпиады по информатике
Российская сборная завоевала 2 золотые и 2 серебряные медали 38-й Международной олимпиады по информатике (IOI), которая прошла в Ташкенте (Республика Узбекистан). Один из участников сборной — Владислав Жиганов — занял абсолютное второе место среди всех участников.
Участники IOI решали алгоритмические задачи на языке программирования C++ в условиях строгой изоляции, без доступа к телефонам и Интернету.
IOI — ежегодное международное соревнование по информатике для учащихся средних и старших классов. Состязание проводится с 1989 года и считается самым престижным в этой области. В 2025 году российские школьники завоевали на нем две золотые и две серебряные медали.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- В Александрии (Египет) подвели итоги 36-й Международной олимпиады по информатике. Все российские участники получили золотые медали.
- В городе Сукре (Многонациональное Государство Боливия) подвели итоги 3...сийских старшеклассника завоевали две золотые и две серебряные медали.
-
Российские школьники завоевали 6 золотых медалей на Открытой международной астрономической олимпиадеЕкатерина Чуркина стала абсолютным победителем олимпиады и показала лу...пта, Кубы и других государств. Медали получили представители 16 стран.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 1