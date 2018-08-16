На Камчатке спустили на воду новейший модульный поисково-спасательный катер для Тихоокеанского флота

В Петропавловске-Камчатском состоялась торжественная церемония спуска на воду модульного поисково-спасательного катера нового поколения «СМК-2187» проекта 23370М предназначенного для спасательного отряда Тихоокеанского флота.

Для спуска судна на воду были задействованы два плавучих подъёмных крана большой грузоподъёмности.

Катера проекта 23370М разработаны компанией «КАМПО» (г. Орехово-Зуево) и отличаются от предыдущей модификации большей скоростью хода и улучшенной мореходностью. Также в отличие от катера проекта 2370 он способен принимать на борт два 20-футовых морских контейнера с оборудованием и имуществом.

Подобные кактера предназначены для поисковых, аварийно-спасательных и подводно-технических работ, в том числе для обеспечения водолазных спусков на глубину до 45 метров. Катера оснащены усовершенствованным водолазным и противопожарным оборудованием, имеют гидравлический кран-манипулятор грузоподъемностью до 5 тонн, а также грузовую стрелу с механической лебедкой грузоподъемностью до 250 кг.

Особенностью этого проекта является то, что окончательная сборка катера происходит из модулей непосредственно в пункте базирования, куда их доставляют отдельно.