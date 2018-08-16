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Армия и Флот

МРК «Вышний Волочёк» ушёл в Средиземное море

  •  © Фото Игоря Терёхина

Малый ракетный корабль Черноморского флота «Вышний Волочёк» вышел из Севастополя на свою первую боевую службу в Средиземное море. Сегодня утром «Вышний Волочёк» прошёл пролив Босфор, а во второй половине дня пройдёт пролив Дарданеллы и выйдет в Эгейское море. Новейший МРК войдёт в состав оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, присоединившись к однотипным МРК Каспийской флотилии «Град Свияжск» и «Великий Устюг».

  •  © Фото Yörük Işık

Таким образом, из 6 МРК проекта 21631, имеющихся сейчас в составе ВМФ России, уже 5 МРК побывали на боевой службе в Средиземном море!

Вместе с «Вышним Волочком» на боевую службу в Средиземное море ушли противодиверсионные катера Черноморского флота «Кадет» и «Юнармеец Крыма»!

  •  © Фото Yörük Işık
  •  © Фото Yörük Işık
  •  © Фото Yörük Işık

Фото Игоря Терёхина и Yörük Işık

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ВМФ, боевая служба, МРК, 21631, «Вышний Волочёк», Черноморский флот
  • Нет аватара seregin-s1
    16.08.1812:55:18

    Счастливого плавания!

    #1060659
  • Нет аватара vlTepes
    16.08.1814:07:38

    Таким образом, из 6 МРК проекта 21631, имеющихся сейчас в составе ВМФ России, уже 5 МРК побывали на боевой службе в Средиземном море!

    И какой же не побывал?

    #1060691
    • A_SEVER A_SEVER
      16.08.1814:12:17

      И какой же не побывал?
      Углич.

      #1060693
      • Katamaran Katamaran
        16.08.1814:56:44

        Пролётом был вроде?

        #1060709
        • A_SEVER A_SEVER
          16.08.1814:59:26

          Пролётом был вроде?
          Каким ещё пролётом?     «Углич» с момента постройки на Каспии.

          #1060710
          • Katamaran Katamaran
            16.08.1815:01:52

            7 октября и 20 ноября 2015 года во время военной операции России в Сирии МРК «Углич» в составе группы из четырёх кораблей Каспийской флотилии нанёс удары крылатыми ракетами «Калибр» из назначенного района акватории Каспийского моря по объектам инфраструктуры Исламского государства

            #1060714
            • A_SEVER A_SEVER
              16.08.1815:06:53

              из назначенного района акватории Каспийского моря
              По террористам «Углич» стрелял, а в Средиземном море не был.

              #1060717
              • Нет аватара Estorskiy
                16.08.1821:48:46

                По террористам «Углич» стрелял

                Видимо это и имел в виду ув. Катамаран под «пролетом».    

                Отредактировано: Estorskiy~21:49 16.08.18
                #1060942
  • A_SEVER A_SEVER
    16.08.1815:36:08

    Внимание! Этот пост дополнен информацией и фотографиями!

    #1060740
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