МРК «Вышний Волочёк» ушёл в Средиземное море





© Фото Игоря Терёхина

Малый ракетный корабль Черноморского флота «Вышний Волочёк» вышел из Севастополя на свою первую боевую службу в Средиземное море. Сегодня утром «Вышний Волочёк» прошёл пролив Босфор, а во второй половине дня пройдёт пролив Дарданеллы и выйдет в Эгейское море. Новейший МРК войдёт в состав оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море, присоединившись к однотипным МРК Каспийской флотилии «Град Свияжск» и «Великий Устюг».





© Фото Yörük Işık

Таким образом, из 6 МРК проекта 21631, имеющихся сейчас в составе ВМФ России, уже 5 МРК побывали на боевой службе в Средиземном море!

Вместе с «Вышним Волочком» на боевую службу в Средиземное море ушли противодиверсионные катера Черноморского флота «Кадет» и «Юнармеец Крыма»!





© Фото Yörük Işık



© Фото Yörük Işık



© Фото Yörük Işık

Фото Игоря Терёхина и Yörük Işık