Липецкое ПХ «Рудничное» завершило строительство птицеводческого комплекса

ООО ПХ «Рудничное» завершило реализацию масштабного проекта по строительству птицеводческих площадок. За семь месяцев текущего года было собрано уже 14,7 млн яиц, 13,8 млн яиц из которых — инкубационные.

Предприятие готовится вывести новую птицеводческую площадку на проектную мощность в 22,5 млн яиц в год.

Общая сметная стоимость проекта составила 1,2 млрд рублей, на его строительство ушло два года. Основная цель возведения новой площадки заключалась в импортозамещении инкубационного куриного яйца, развитии отечественного производства инкубационного яйца для птицефабрик, выращивающих цыплят-бройлеров.

В рамках реализации проекта были построены три площадки, две из которых предназначены для содержания маточного поголовья птиц, а одна — для выращивания ремонтного молодняка. На площадках — по восемь птичников, галереи для подачи яйца в яйцесклад, котельные, насосные станции второго подъема, пожарные резервуары, кормобункеры, рекуператоры, ветеринарный пункт, а также санпропускник с дезбарьером. На сегодняшний день общее поголовье птицы на площадках превышает 170 тыс. голов линий Ross 78Ф и Ross 14М.

ООО Племенное хозяйство «Рудничное» — современное, стабильно развивающееся предприятие, основной вид деятельности которого заключается в выращивании цыплят-бройлеров, с объемом производства мяса бройлеров 6,2 тыс. тонн в живом весе. Входит в кооператив «ЭКОПТИЦА».

Кооператив «ЭКОПТИЦА» основан в 2010 году путем слияния двух региональных птицефабрик. Основной деятельностью компании является производство мяса цыплят-бройлеров. СПССПК «ЭКОПТИЦА» является предприятием полного цикла, в пределах каждой стадии производства созданы отдельные цеха, службы. Сельхозкооператив владеет собственными инкубаториями, родительским стадом, комбикормовыми цехами, площадками выращивания, цехом убоя и переработки птицы и цехом технических фабрикатов. В кооператив входят ООО «Липецкптица», ООО «Рудничное», ООО ПХ «Рудничное», ООО «Светлый путь», ООО «Агрофирма «Липецк», ООО «КолоСС».