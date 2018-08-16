«АвтоВАЗ» впервые показал на видео новую Lada Granta

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АвтоВАЗ в одном из сюжетов корпоративного канала ВАЗ-ТВ распространил кадры с обновленным семейством Lada Granta в полном составе.

В серию «бюджетники» были запущены 14 августа, сразу после корпоративного отпуска тольяттинского автогиганта. С фейслифтом Granta в историю ушло «однокоренное» семейство Kalina. Теперь семейство состоит из седана, хэтчбека, лифтбека и универсала.

Линейка Granta после фейслифта стала выделяться полностью новой передней частью кузова, схожая с автомобилям Lada нового поколения — Vesta и Xray.

Новая Lada Granta получила «калиновскую» приборную панель и отличается небольшими изменениями. В салоне новинки появилась иная облицовка нижней части центральной консоли, новая рукоятка рычага стояночного тормоза, измененная обшивка кресел (каркас и набивка остались прежними), выполненная в Х-стиле. Наконец, комбинация приборов имеет оранжевые вставки с черно-белым дисплеем, декоративные элементы, выполненные из другого материала, а в дверные карты внедрены оригинальные ручки открывания под естественный хват.