В Приморский край начали поступать первые новые электрички

Первая из пяти новых электричек пришла в депо Владивостока. В течение 10 дней поезд будет проходить обкатку, чтобы полностью настроить все системы работы, включая синхронизацию со спутниками, а затем выйдет на маршрут и повезет пассажиров.

Электричку собрали на Демиховском заводе в Московской области. Производство таких поездов началось только в этом году, приморская электричка стала 17-ой собранной на этом предприятии. В электричке 586 посадочных мест. Все шесть вагонов оборудованы системой подъема маломобильных пассажиров и санитарными комнатами, приспособленными для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Внутри работает видеонаблюдение, тамбуры оборудованы креплениями для велосипедов. Это первый электропоезд такого класса на Дальнем Востоке. Для работы на нем уже обучили локомотивные бригады. Еще четыре таких электрички доставят позже: две — в декабре и еще две — в следующем году. Подвижной состав пригородных электричек в Приморье обновляют за счет ОАО «РЖД».