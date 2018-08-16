В Москве открыта новая школа

Новое здание школы № 1542 на 500 мест открыли в районе Солнцево. В ней разместятся 22 класса. Для качественного обучения оборудованы кабинеты информатики, труда, моделирования и технической игрушки.

Для учащихся первых классов имеются игровая и две спальни, ученики 2-4 классов получат два помещения для групп продленного дня. Для учащихся постарше предусмотрены компьютерно-лингвистическая лаборатория, кабинеты по естественным наукам с помещениями лаборантских и практикумов, для изучения иностранного языка, информатики и вычислительной техники, черчения и рисования. Занятия будут проводиться и в поточной аудитории.

Мальчики смогут обработать дерево и металл в специальной мастерской, а девочек будут обучать работе с тканями и кулинарии.

Имеются тскже спортзал, кабинет изобразительного искусства и актовый зал на 350 мест. Откроется библиотека с читальным залом на 30 мест и медиатекой на семь рабочих мест.

В школе будут работать кабинеты врача, логопеда, психолога и стоматолога, процедурная и прививочная.

Современная система охраны и видеонаблюдения наряду с широчайшим спектром инженерно-технического оснащения здания школы создаст современную и комфортную среду для качественного и безопасного обучения детей.