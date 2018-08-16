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Армия и Флот

Фрегат «Адмирал Григорович» поразил надводную цель в Черном море ракетой комплекса «Калибр»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/9UCsBZR9vuQКомандование Черноморского флота России впервые в истории провело стрельбы высокоточным комплексом «Калибр» в акватории Черного моря с борта надводного корабля, сообщает пресс-служба Черноморского флота. Фрегат «Адмирал Григорович» поразил ракетой комплекса надводную цель впервые в акватории Черного моря.

В соответствии с планом боевой подготовки фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» выполнил стрельбу ракетным комплексом «Калибр» по надводной цели впервые в Черном море, следует из сообщения пресс-службы ЧФ.

Как сообщается, проводивший стрельбы российский фрегат «Адмирал Григорович» успешно поразил ракетой комплекса «Калибр» надводную мишень, находившуюся в акватории Черного моря на расстоянии порядка сорока морских миль от корабля. Мишенная позиция имитировала корабль условного противника. На флоте подчеркнули, что это первая стрельба высокоточным комплексом с борта надводного корабля в рамках плановой боевой подготовки.В командовании Черноморского флота добавили, что в рамках обеспечения безопасности кораблей, полигон, где проводились стрельбы, был закрыт для судоходства. Задачу по блокировке закрытого района обеспечивали одиннадцать кораблей и судов, а также боевая авиация Черноморского флота.

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https://rg.ru/2018/08/16/admiral-grigorovich-vpervye-primenil-rakety-kalibr-v-chernom-more.html

ВМФ, ЧФ, фрегат Адмирал Григорович
  • Сергей Поздеев Сергей Поздеев
    16.08.1818:44:38

    расстоянии порядка сорока морских миль от корабля
    Наверное показательные стрельбы…для «партнёров"-супостатов   Маловато Чёрное море для противокорабельных Калибров и Ониксов…   

    #1060859
  • Нет аватара Иван Кутузов
    16.08.1821:06:04

    Похоже попали, но мишень оказалась прочной    

    Демонстрация для агитаторов прорыва блокады азовских портов.

    #1060926
  • Natiksoldatik Natiksoldatik
    16.08.1821:06:08

    Шумеры уже тысячу раз пожалели, что выкопали это море    

    #1060927
    • Великоросс Великоросс
      17.08.1807:13:15

      Natiksoldatik

      Шумеры уже тысячу раз пожалели, что выкопали это море

      Ну да, и уже какой-то шумер новости минус зарядить успел!    

      #1061001
  • Нет аватара Инженер2015
    17.08.1809:30:40

    подлет ракеты к цели идет строго с верху?

    #1061023
    • Артем Запустас Артем Запустас
      17.08.1809:57:18

      По попаданию видно что ракета летела над водой

      Отредактировано: Артем Запустас~09:58 17.08.18
      #1061029
  • Артем Запустас Артем Запустас
    17.08.1810:02:11

    Узнать бы что за ракета использовалась зм-54 или п-800

    #1061031
    • Нет аватара vmosunoff
      17.08.1810:42:10

      Точно не ракетой П-800, такой просто нет!

      #1061043
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