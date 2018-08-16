Фрегат «Адмирал Григорович» поразил надводную цель в Черном море ракетой комплекса «Калибр»

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/9UCsBZR9vuQКомандование Черноморского флота России впервые в истории провело стрельбы высокоточным комплексом «Калибр» в акватории Черного моря с борта надводного корабля, сообщает пресс-служба Черноморского флота. Фрегат «Адмирал Григорович» поразил ракетой комплекса надводную цель впервые в акватории Черного моря.

В соответствии с планом боевой подготовки фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» выполнил стрельбу ракетным комплексом «Калибр» по надводной цели впервые в Черном море, следует из сообщения пресс-службы ЧФ.

Как сообщается, проводивший стрельбы российский фрегат «Адмирал Григорович» успешно поразил ракетой комплекса «Калибр» надводную мишень, находившуюся в акватории Черного моря на расстоянии порядка сорока морских миль от корабля. Мишенная позиция имитировала корабль условного противника. На флоте подчеркнули, что это первая стрельба высокоточным комплексом с борта надводного корабля в рамках плановой боевой подготовки.В командовании Черноморского флота добавили, что в рамках обеспечения безопасности кораблей, полигон, где проводились стрельбы, был закрыт для судоходства. Задачу по блокировке закрытого района обеспечивали одиннадцать кораблей и судов, а также боевая авиация Черноморского флота.