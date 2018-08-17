«Мираторг» приступил к строительству пилотной свинофермы

Курск, 15 августа — «Мираторг», производитель свинины № 1 в России, приступил к строительству в Пристенском районе Курской области пилотной свиноводческой площадки стоимостью порядка 1,5 млрд рублей с высокотехнологичной системой хранения навоза.

«Мираторг» — ведущий оператор мясного рынка РФ. Холдинг активно внедряет передовые технологические решения и применяет лучшие мировые практики для повышения эффективности, оптимизации издержек, а также минимизации влияния производства на окружающую среду. По итогу 2017 года агрохолдинг инвестировал в деятельность по обеспечению экологической безопасности на предприятиях в Белгородской и Курской области более 61,6 млн руб.

Новая свиноводческая ферма замкнутого цикла рассчитана на содержание 3400 свиноматок и поголовья поросят. Площадка строится по технологии, которая предусматривает размещение навозохранилищ непосредственно под производственными помещениями, что будет способствовать более эффективному сбору, хранению и переработке навоза в ценное органическое удобрение в результате естественных процессов ферментации. Новое технологическое решение позволит практически полностью исключить вероятность распространения неприятных запахов за пределы свинокомплекса.

«Все площадки агрохолдинга функционируют в строгом соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе в сфере защиты окружающей среды. Навозохранилище закрытого типа — более дорогое решение по сравнению с традиционными для мировой индустрии свиноводства открытыми лагунами, однако оно позволяет свести влияние свиноводческой площадки на окружающую среду к абсолютному минимуму — даже в части неприятных запахов вблизи комплекса. Наша задача — добиться максимальной эффективности производства, и навоз как ценное органическое удобрение — играет большую роль в контроле себестоимости зерна», — прокомментировали в пресс-службе АПХ «Мираторг».