В Москве запустили уникальное производство токоограничивающих устройств

Заемщик Фонда развития промышленности — компания «СуперОкс» — первым в России запустил производство инновационных токоограничивающих устройств на основе высокотемпературных сверхпроводников. Устройство способно за доли секунды остановить короткое замыкание при нештатных ситуациях: например, при ударе молнии, пробое высоковольтной изоляции, повреждении кабеля. Проект стоимостью 1,7 млрд рублей реализован в московском технопарке «Слава» с привлечением займа Фонда развития промышленности.

Первый сверхпроводниковый ограничитель тока будет внедрен на подстанции «Мневники» АО «Объединенная энергетическая компания», включение под напряжение запланировано на декабрь 2018 года. Министерством энергетики РФ проекту присвоен статус национального.

Проект, реализуемый АО «Объединенная энергетическая компания» и ЗАО «СуперОкс», закладывает платформу для развития сверхпроводниковой энергетики в России.

«В мире насчитывается не более десяти производителей аналогичных устройств. Когда Экспертный совет ФРП в 2016 году принимал решение об ободрении займа в 500 млн рублей, мы понимали, что поддерживаем флагманскую российскую компанию, разработки которой по уровню технологий ставят ее в один ряд с лидирующими мировыми производителями оборудования для электроэнергетики. Сегодня, открывая передовое производство, мы видим, что наша поддержка дала отличные результаты. Отмечу, что этот проект стал 60 открытым производством в портфеле Фонда», — отметил директор ФРП Роман Петруца.

При серийном внедрении устройство позволит реализовать кольцевую схему электроснабжения системообразующих подстанций мегаполиса и промышленных районов, обеспечить бесперебойное электроснабжение и сократить сроки технологического присоединения потребителей. Полезный экономический эффект системного внедрения таких токоограничителей в Москве составит 148 млрд рублей.



Производство «СуперОкс». Вакуумные камеры для осаждения слоев сверхпроводящей ленты.

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Основным рабочим элементом инновационного устройства является высокотемпературный сверхпроводник. Он увеличивает свое сопротивление в несколько тысяч раз при скачке тока и снижает нагрузку на сеть до безопасного уровня. Это происходит за счет физических свойств самого материала. Другими словами, токи короткого замыкания снижаются не автоматикой, а законами физики. Причем с уникальным быстродействием — около одной миллисекунды. Для сравнения, скорость срабатывания современных автоматических выключателей — порядка 100 миллисекунд. Поэтому применение разработки «СуперОкс» снимает необходимость установки в сеть сверхмощных выключателей, которые производятся только за рубежом (Германия, Швейцария) и имеют крайне высокую стоимость.

Разработка «СуперОкс» является самым мощным сверхпроводниковым токоограничителем в мире и первым подобным устройством на российском рынке. Оборудование на основе сверхпроводимости обеспечивает связность электросети, не снижая уровень надежности. Оно отличается компактностью, экономичностью и экологичностью и при этом полностью пожаробезопасно. Такие устройства защищают сеть от перегрузок и увеличивают срок службы уже используемого оборудования — выключателей, кабелей, трансформаторов.

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