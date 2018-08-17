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Армия и Флот

В Росгвардию начали поставлять снайперскую винтовку «Точность»

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Первые контракты на поставку новейшей снайперской винтовки «Точность» уже подписаны, начались поставки в Росгвардию, сообщил представитель корпорации «Ростех».

"Все элементы данных комплексов — винтовки, патроны, средства прицеливания были приняты на вооружение ФСО России и Росгвардии. Сейчас заключены контракты и ведется производство. Первые серийные поставки в интересах Росгвардии уже состоялись", — сказал представитель «Ростеха».

Ранее сообщалось, что винтовка выпускается в двух модификациях: под калибры 8,6/69 и 7,62/51 миллиметра.

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https://ria.ru/defense_safety/20180817/1526731391.html#pv=g%3D1526731391%2Fp%3D1526733433

Ростех, Росгвардия, винтовка Точность
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