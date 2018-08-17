В Ленинградской области открыли мясоперерабатывающий комбинат

В поселке Пушное (Рощинское городское поселение Выборгского района) открылся мясоперерабатывающий комбинат. Для обеспечения технологического процесса создано 44 рабочих места. Объем инвестиций в комбинат — 250 млн рублей.

Мощность Рощинского мясокомбината по производству мясных полуфабрикатов из говядины и бараниныи составляет 150 т готовой продукции в месяц. В ассортименте — порядка 40 наименований охлажденного мяса: стейки, крупнокусковые полуфабрикаты, субпродукты и т. д. Продукция будет поставляться в торговые сети, рестораны и кафе не только Выборгского района, но и за его пределы.

Предприятие располагает собственными очистными сооружениями и сертифицированной по ветеринарным стандартам бойней, которая будет оказывать фермерским хозяйствам квалифицированные услуги по забою скота.

Ленинградская область ежегодно увеличивает производство мяса. В 2017 году было произведено 380,5 тыс. тонн мяса (+2,8% к 2016 году) и 292, 8 тыс. тонн мясной продукции (+8,6%). За первое полугодие 2018 года в хозяйствах всех форм собственности произведено 188,4 тыс. тонн мяса. В областных хозяйствах всех форм собственности — 184 тысячи голов крупного рогатого скота, 181 тыс. голов свиней, 77 тысяч кроликов, 33 тысячи голов овец и коз, 31 млн голов птицы. Всего в регионе действует порядка 25 мясоперерабатывающих предприятий.