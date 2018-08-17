Группа «Черкизово» построила в Пензенской области новый свинокомплекс

Группа «Черкизово» реализует в Пензенской области масштабный проект по строительству свинокомплексов с комбинированным участком доращивания-откорма мощностью более 5 тысяч тонн свинины в год в живом весе. Всего в ближайшее время планируется построить в регионе модуль из 7 площадок на 20 тысяч голов каждая. Стоимость одной площадки составляет 550 млн рублей.

Новый свинокомплекс спроектирован с учетом с повышенных мер биобезопасности. В частности, имеется двойной дезинфекционный барьер, чего пока нет у других российских производителей.

Всего в ближайшее время планируется построить в регионе модуль из 7 площадок на 20 тысяч голов каждая. Стоимость одной площадки составляет 550 млн рублей.

Группа «Черкизово» — крупнейший инвестор в сельское хозяйство Пензенской области. В регионе представлена вся производственная цепочка вертикально интегрированного холдинга — от выращивания зерновых до мясопереработки. В ближайшие пять лет в предприятия Группы «Черкизово» в Пензенской области планируется инвестировать почти столько же, сколько за все время присутствия в регионе — до 8 млрд рублей.

До прихода в регион Группы «Черкизово» практически не было развито промышленное свиноводство. Сейчас картина изменилась. Только «Черкизово» производит здесь 13 тысяч тонн свинины в год, а сможет — свыше 80 тысяч тонн.