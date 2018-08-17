Новый ФОК открылся в Солнцеве
Сегодня в районе Солнцево состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. 50 лет Октября, 2 Г.
Площадь здания составляет 3,5 тыс. кв. м. В новом комплексе смогут заниматься до 570 человек. Для удобства автомобилистов предусмотрены подземный паркинг и наземная парковка на 40 машиномест.
Уже начата запись в группы по настольному теннису, бадминтону, гимнастике, бальным танцам, волейболу и другим играм с мячом. Участникам проекта «Московское долголетие» также предложены курсы общей физической подготовки. В частности, инструкторы центра научат специальным упражнениям для суставов. Кроме того, в здании организованы секции и созданы комфортные условия для маломобильных граждан.
Пандусы и лифт помогут перемещаться по этажам. На первом уже завтра откроется тренажёрный и многофункциональный залы. Уроки бадминтона пройдут на третьем.
На третьем этаже ФОКа будет расположена зона отдыха. Там появится зимний сад с большим зенитным фонарем в центре.
18.08.1810:26:54
18.08.1811:41:56