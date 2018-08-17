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Спортивные объекты

Новый ФОК открылся в Солнцеве

  •  © solntsevo.mos.ru

Сегодня в районе Солнцево состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. 50 лет Октября, 2 Г.

Площадь здания составляет 3,5 тыс. кв. м. В новом комплексе смогут заниматься до 570 человек. Для удобства автомобилистов предусмотрены подземный паркинг и наземная парковка на 40 машиномест.

Уже начата запись в группы по настольному теннису, бадминтону, гимнастике, бальным танцам, волейболу и другим играм с мячом. Участникам проекта «Московское долголетие» также предложены курсы общей физической подготовки. В частности, инструкторы центра научат специальным упражнениям для суставов. Кроме того, в здании организованы секции и созданы комфортные условия для маломобильных граждан.

Пандусы и лифт помогут перемещаться по этажам. На первом уже завтра откроется тренажёрный и многофункциональный залы. Уроки бадминтона пройдут на третьем.

  •  © solntsevo.mos.ru

На третьем этаже ФОКа будет расположена зона отдыха. Там появится зимний сад с большим зенитным фонарем в центре.

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http://zao.mos.ru/presscenter/news/detail/7517187.html

Москва, ФОК
  • Алекс Ов Алекс Ов
    18.08.1810:26:54

    Новый ФОК открылся ГДЕ? в Солнцево …)))

    #1061376
    • Нет аватара torp
      18.08.1811:41:56

      после «Кемерово» / «в Кемерове» сам удивляюсь вроде как правильному варианту «в Солнцеве»     хотя в простонародье «в Солнцево» всегда говорили )))

      Отредактировано: torp~11:42 18.08.18
      #1061383
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