Новый ФОК открылся в Солнцеве

Сегодня в районе Солнцево состоялось торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. 50 лет Октября, 2 Г.

Площадь здания составляет 3,5 тыс. кв. м. В новом комплексе смогут заниматься до 570 человек. Для удобства автомобилистов предусмотрены подземный паркинг и наземная парковка на 40 машиномест.

Уже начата запись в группы по настольному теннису, бадминтону, гимнастике, бальным танцам, волейболу и другим играм с мячом. Участникам проекта «Московское долголетие» также предложены курсы общей физической подготовки. В частности, инструкторы центра научат специальным упражнениям для суставов. Кроме того, в здании организованы секции и созданы комфортные условия для маломобильных граждан.

Пандусы и лифт помогут перемещаться по этажам. На первом уже завтра откроется тренажёрный и многофункциональный залы. Уроки бадминтона пройдут на третьем.

На третьем этаже ФОКа будет расположена зона отдыха. Там появится зимний сад с большим зенитным фонарем в центре.