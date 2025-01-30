В Москве открыт новый ледовый дворец

В Москве открыт новый ледовый дворецСледи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
Это проект, совместный с Татьяной Навкой-олимпийская чемпионка в танцах на льду.
Спортивный объект площадью 20,6 тыс. кв. м в качестве одной из главных архитектурных изюминок имеет навес в форме острия конька, на который в технике перфорации нанесены силуэт фигуристки и узоры, повторяющие полосы от коньков на льду.
В составе спорткомплекса будут работать основная и тренированная ледовые арены, бросковый зал для хоккеистов, универсальный спортивный зал, залы для падел-тенниса и единоборств, два хореографических зала, тренажерный зал, зал релаксации.
На базе нового спорткомплекса планируется организовать школу фигурного катания, а также регулярно проводить спортивно-зрелищные мероприятия и шоу-программы. Шоу-программы смогут посещать до 2,3 тыс. человек, а тренировки — более тысячи спортсменов ежедневно.
На территории Мневниковской поймы создается один из крупнейших в Москве спортивных кластеров, в составе которого будут работать не только ледовый дворец, но Академия хоккея Александра Овечкина, центр подготовки сборной команды России по футболу, многофункциональный корпус с ареной для керлинга.
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