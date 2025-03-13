На северо-востоке Москвы открыли спорткомплекс «Стальной»Следи за успехами России в Телеграм @sdelanounas_ru
В спорткомплексе сделали 50-ти метровый бассейн, где вместо железобетонной впервые установили чашу из нержавеющей стали.
В малом 10-метровом бассейне будут учить плавать детей младшего школьного возраста.
Также в спорткомплексе оборудовали зал общей физической подготовки, медицинский блок и другие помещения. Там будут организованы занятия по плаванию, водному поло, фитнесу, оздоровительной гимнастике, йоге, аэробике для взрослых, хореографии для детей, а также по общей физической подготовке.
Поддержка и создание спортивной инфраструктуры во всех районах столицы — важная задача программы «Мой район».
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