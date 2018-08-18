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Фотофакты

Проходя мимо судостроительного завода «Алмаз»

Никуда без традиционной рубрики. Если уж удается на день выбраться в солнечный город на Неве, то необходимо обязательно взять водную экскурсию. В этот раз мне повезло пройти мимо судостроительного завода «Алмаз». Соответственно, несколько фото с прогулки далее.

Строительство самоходного плавучего крана проекта 02690 № 54150 для ВМФ России.

  •  © Фото из открытых источников

  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников

У другого берега его собрат с номером 53150

  •  © Фото из открытых источников
  •  © Фото из открытых источников

Ну, и конечно, повезло мимолетом увидеть пространство завода изнутри. Фото, естественно, не делал. А по увиденному могу лишь радостно заметить, жизнь на заводе кипит — строится несколько новых «погранцов».

  •  © Фото из открытых источников
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Алмаз, Санкт-Петербург
  • dinis karabliov dinis karabliov
    18.08.1823:17:37

    Катамаран такой молодой оказывается,я почему-то думал лет 50,а то и больше.Ну вроде офицер ВМФ в отставке.

    #1061557
    • Katamaran Katamaran
      18.08.1823:25:08

      Ну вроде офицер ВМФ в отставке.
      Это мой внук.         

      Отредактировано: Katamaran~23:25 18.08.18
      #1061558
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