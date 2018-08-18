Проходя мимо судостроительного завода «Алмаз»

Никуда без традиционной рубрики . Если уж удается на день выбраться в солнечный город на Неве, то необходимо обязательно взять водную экскурсию. В этот раз мне повезло пройти мимо судостроительного завода «Алмаз». Соответственно, несколько фото с прогулки далее.

Строительство самоходного плавучего крана проекта 02690 № 54150 для ВМФ России.





© Фото из открытых источников





© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников

У другого берега его собрат с номером 53150





© Фото из открытых источников



© Фото из открытых источников

Ну, и конечно, повезло мимолетом увидеть пространство завода изнутри. Фото, естественно, не делал. А по увиденному могу лишь радостно заметить, жизнь на заводе кипит — строится несколько новых «погранцов».