Армия-2018. За несколько дней до открытия

В репортаже показана некоторая часть экспозиции на открытой площадке начинающейся во вторник Армии-2018.

1. Очередной броневик от УралАЗ

H18A2468

© farm2.staticflickr.com

2. Площадка Вертолетов России с Ми-8.17 в модном пиксельном камуфляже

H18A2330

© farm2.staticflickr.com 3. Ми-35М

H18A2332

© farm2.staticflickr.com 4. Еще один Ми-35М

H18A2334

© farm2.staticflickr.com 5.

H18A2338

© farm2.staticflickr.com 6. Новая РЛС

H18A2341

© farm2.staticflickr.com 7. БТР от ВПК и Арзамасского машзавода, показывали на прошлой Армии

H18A2347

© farm2.staticflickr.com 8. ПУ и РЛС БРК «Бал», недавно видели на Дне ВМФ в Санкт-Петербурге

H18A2348

© farm2.staticflickr.com 9. Вездеход от Курганмашзавода

H18A2353

© farm2.staticflickr.com 10. БМД-4М

H18A2355

© farm2.staticflickr.com 11. САУ 2С25 Спрут-СД

H18A2369

© farm2.staticflickr.com 12. Бронированное шасси «Торнадо», которое планируется использовать в боевой машине ЗРПК «Панцирь-СМ"

H18A2360

© farm2.staticflickr.com 13. Площадка Концерна ВКО «Алмаз-Антей» — ЗРС большой дальности «Антей-2500"

H18A2375

© farm2.staticflickr.com 14. СОУ ЗРК «Бук-М3» с ЗУР 9М317М, ее можно было увидеть на прошлом МАКСе

H18A2381

© farm2.staticflickr.com 15. ЗРК «Бук-М3» уже поступает на снабжение ПВО Сухопутных войск ВС России, а Рособоронэкспорт начал маркетинг его экспортного варианта под именем «Викинг"

H18A2390

© farm2.staticflickr.com 16. Радиолокационная станция подсвета целей и наведения ракет 9С36 из состава ЗРК «Бук-М2», также показывается публично впервые.

H18A2399

© farm2.staticflickr.com 17. Подсветка целей и наведение ракет осуществляются за счёт антенного поста, способного выдвигаться на высоту до 21 метров. РПН 9С36 предназначена для использования в огневой секции ЗРК 9К317 «Бук-М2» совместно с двумя пуско-заряжающими установками 9А316, обеспечивая таким образом обстрел одновременно до 4 целей в условиях лесистой и горной местности с высотой рельефа до 20 метров.

H18A2421

© farm2.staticflickr.com 18. РЛС «Противник-ГЕ"

H18A2412

© farm2.staticflickr.com 19. Площадка холдинга «Высокоточные комплексы».Боевая машина ЗРПК «Панцирь-С1» (судя по окрасу) с новой СОЦ от ЦКБА

H18A2433

© farm2.staticflickr.com 20. Боевой модуль корабельного ЗРПК «Панцирь-М"

H18A2441

© farm2.staticflickr.com 21. Что-то на МТ-ЛБ

H18A2451

© farm2.staticflickr.com 22. СПУ ЗРК «Лучника» на шасси «Тигр-М», впервые мы его увидели на прошлой Армии

H18A2458

© farm2.staticflickr.com 23. Бронированный седельный тягач от УралАЗ

H18A2461

© farm2.staticflickr.com 24.СОУ ЗРК «Бук-М3» или «Викинг» в экспортном облике.

H18A2386

© farm2.staticflickr.com