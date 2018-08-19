Добавить статью
Фотофакты

Армия-2018. За несколько дней до открытия

В репортаже показана некоторая часть экспозиции на открытой площадке начинающейся во вторник Армии-2018.

1. Очередной броневик от УралАЗ

  • H18A2468
  • H18A2468
  •  © farm2.staticflickr.com

2. Площадка Вертолетов России с Ми-8.17 в модном пиксельном камуфляже

  • H18A2330
  • H18A2330
  •  © farm2.staticflickr.com
3. Ми-35М
  • H18A2332
  • H18A2332
  •  © farm2.staticflickr.com
4. Еще один Ми-35М
  • H18A2334
  • H18A2334
  •  © farm2.staticflickr.com
5.
  • H18A2338
  • H18A2338
  •  © farm2.staticflickr.com
6. Новая РЛС
  • H18A2341
  • H18A2341
  •  © farm2.staticflickr.com
7. БТР от ВПК и Арзамасского машзавода, показывали на прошлой Армии
  • H18A2347
  • H18A2347
  •  © farm2.staticflickr.com
8. ПУ и РЛС БРК «Бал», недавно видели на Дне ВМФ в Санкт-Петербурге
  • H18A2348
  • H18A2348
  •  © farm2.staticflickr.com
9. Вездеход от Курганмашзавода
  • H18A2353
  • H18A2353
  •  © farm2.staticflickr.com
10. БМД-4М
  • H18A2355
  • H18A2355
  •  © farm2.staticflickr.com
11. САУ 2С25 Спрут-СД
  • H18A2369
  • H18A2369
  •  © farm2.staticflickr.com
12. Бронированное шасси «Торнадо», которое планируется использовать в боевой машине ЗРПК «Панцирь-СМ"
  • H18A2360
  • H18A2360
  •  © farm2.staticflickr.com
13. Площадка Концерна ВКО «Алмаз-Антей» — ЗРС большой дальности «Антей-2500"
  • H18A2375
  • H18A2375
  •  © farm2.staticflickr.com
14. СОУ ЗРК «Бук-М3» с ЗУР 9М317М, ее можно было увидеть на прошлом МАКСе
  • H18A2381
  • H18A2381
  •  © farm2.staticflickr.com
15. ЗРК «Бук-М3» уже поступает на снабжение ПВО Сухопутных войск ВС России, а Рособоронэкспорт начал маркетинг его экспортного варианта под именем «Викинг"
  • H18A2390
  • H18A2390
  •  © farm2.staticflickr.com
16. Радиолокационная станция подсвета целей и наведения ракет 9С36 из состава ЗРК «Бук-М2», также показывается публично впервые.
  • H18A2399
  • H18A2399
  •  © farm2.staticflickr.com
17. Подсветка целей и наведение ракет осуществляются за счёт антенного поста, способного выдвигаться на высоту до 21 метров. РПН 9С36 предназначена для использования в огневой секции ЗРК 9К317 «Бук-М2» совместно с двумя пуско-заряжающими установками 9А316, обеспечивая таким образом обстрел одновременно до 4 целей в условиях лесистой и горной местности с высотой рельефа до 20 метров.
  • H18A2421
  • H18A2421
  •  © farm2.staticflickr.com
18. РЛС «Противник-ГЕ"
  • H18A2412
  • H18A2412
  •  © farm2.staticflickr.com
19. Площадка холдинга «Высокоточные комплексы».Боевая машина ЗРПК «Панцирь-С1» (судя по окрасу) с новой СОЦ от ЦКБА
  • H18A2433
  • H18A2433
  •  © farm2.staticflickr.com
20. Боевой модуль корабельного ЗРПК «Панцирь-М"
  • H18A2441
  • H18A2441
  •  © farm2.staticflickr.com
21. Что-то на МТ-ЛБ
  • H18A2451
  • H18A2451
  •  © farm2.staticflickr.com
22. СПУ ЗРК «Лучника» на шасси «Тигр-М», впервые мы его увидели на прошлой Армии
  • H18A2458
  • H18A2458
  •  © farm2.staticflickr.com
23. Бронированный седельный тягач от УралАЗ
  • H18A2461
  • H18A2461
  •  © farm2.staticflickr.com
24.СОУ ЗРК «Бук-М3» или «Викинг» в экспортном облике.
  • H18A2386
  • H18A2386
  •  © farm2.staticflickr.com

25.

  • H18A2475
  • H18A2475
  •  © farm2.staticflickr.com
26. Впервые полностью демонстрируется ударно-разведывательный БПЛА «Орион-Э» от Группы Кронштадт (на прошлой Армии показали его половинку)
  • H18A2486
  • H18A2486
  •  © farm2.staticflickr.com
27. Виды ниши убирающихся шасси
  • H18A2504
  • H18A2504
  •  © farm2.staticflickr.com
28. Площадка НПК «Уралвагонзавод».Витязь из Ишимбая
  • H18A2498
  • H18A2498
  •  © farm2.staticflickr.com
29. Танк Т-90МС
  • H18A2515
  • H18A2515
  •  © farm2.staticflickr.com
30. БМПТ-72 (могу ошибаться)
  • H18A2535
  • H18A2535
  •  © farm2.staticflickr.com
31. Очередная машина от КБ «Мотор"-филиал ЦЭНКИ (Роскосмос) на шасси «Платформа-О"
  • H18A2542
  • H18A2542
  •  © farm2.staticflickr.com
32. Видимо это связано с РВСН
  • H18A2558
  • H18A2558
  •  © farm2.staticflickr.com
33.
  • H18A2563
  • H18A2563
  •  © farm2.staticflickr.com
34. На отдельной площадке около «Шайбы» будут выставлены перспективные образцы ВиВТ.Основной танк Т-14 без обвеса
  • H18A2572
  • H18A2572
  •  © farm2.staticflickr.com
35.
  • H18A2681
  • H18A2681
  •  © farm2.staticflickr.com
36. БМП «Курганец-25"
  • H18A2581
  • H18A2581
  •  © farm2.staticflickr.com
35. А вот еще один эксклюзив Армии-2018 — 57-мм ЗСУ «Деривация-ПВО"
  • H18A2587
  • H18A2587
  •  © farm2.staticflickr.com
36. Давно не было чистых ЗСУ в ПВО Сухопутных войск, тем более калибра более 30-мм
  • H18A2596
  • H18A2596
  •  © farm2.staticflickr.com
37. Еще одна БМПТ — наверное это «Терминатор-2» — освещают окраску
  • H18A2619
  • H18A2619
  •  © farm2.staticflickr.com
38. БТР «Бумеранг"
  • H18A2623
  • H18A2623
  •  © farm2.staticflickr.com
39. 152-мм САУ «Коалиция-СВ"
  • H18A2631
  • H18A2631
  •  © farm2.staticflickr.com
40. Арктический ЗРК «Тор-М2ДТ», который мы видели на прошлой Армии и на двух крайних Парадах Победы
  • H18A2646
  • H18A2646
  •  © farm2.staticflickr.com
41. БМП Т-15 «Армата» с новым 57-мм боевым модулем
  • H18A2660
  • H18A2660
  •  © farm2.staticflickr.com

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!
https://saidpvo.livejournal.com/740026.html

Министерство обороны, Армия-2018
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,