Армия-2018. За несколько дней до открытия
В репортаже показана некоторая часть экспозиции на открытой площадке начинающейся во вторник Армии-2018.
1. Очередной броневик от УралАЗ
2. Площадка Вертолетов России с Ми-8.17 в модном пиксельном камуфляже3. Ми-35М4. Еще один Ми-35М5.6. Новая РЛС7. БТР от ВПК и Арзамасского машзавода, показывали на прошлой Армии8. ПУ и РЛС БРК «Бал», недавно видели на Дне ВМФ в Санкт-Петербурге9. Вездеход от Курганмашзавода10. БМД-4М11. САУ 2С25 Спрут-СД12. Бронированное шасси «Торнадо», которое планируется использовать в боевой машине ЗРПК «Панцирь-СМ"13. Площадка Концерна ВКО «Алмаз-Антей» — ЗРС большой дальности «Антей-2500"14. СОУ ЗРК «Бук-М3» с ЗУР 9М317М, ее можно было увидеть на прошлом МАКСе15. ЗРК «Бук-М3» уже поступает на снабжение ПВО Сухопутных войск ВС России, а Рособоронэкспорт начал маркетинг его экспортного варианта под именем «Викинг"16. Радиолокационная станция подсвета целей и наведения ракет 9С36 из состава ЗРК «Бук-М2», также показывается публично впервые.17. Подсветка целей и наведение ракет осуществляются за счёт антенного поста, способного выдвигаться на высоту до 21 метров. РПН 9С36 предназначена для использования в огневой секции ЗРК 9К317 «Бук-М2» совместно с двумя пуско-заряжающими установками 9А316, обеспечивая таким образом обстрел одновременно до 4 целей в условиях лесистой и горной местности с высотой рельефа до 20 метров.18. РЛС «Противник-ГЕ"19. Площадка холдинга «Высокоточные комплексы».Боевая машина ЗРПК «Панцирь-С1» (судя по окрасу) с новой СОЦ от ЦКБА20. Боевой модуль корабельного ЗРПК «Панцирь-М"21. Что-то на МТ-ЛБ22. СПУ ЗРК «Лучника» на шасси «Тигр-М», впервые мы его увидели на прошлой Армии23. Бронированный седельный тягач от УралАЗ24.СОУ ЗРК «Бук-М3» или «Викинг» в экспортном облике.
25. 26. Впервые полностью демонстрируется ударно-разведывательный БПЛА «Орион-Э» от Группы Кронштадт (на прошлой Армии показали его половинку)27. Виды ниши убирающихся шасси28. Площадка НПК «Уралвагонзавод».Витязь из Ишимбая29. Танк Т-90МС30. БМПТ-72 (могу ошибаться)31. Очередная машина от КБ «Мотор"-филиал ЦЭНКИ (Роскосмос) на шасси «Платформа-О"32. Видимо это связано с РВСН33.34. На отдельной площадке около «Шайбы» будут выставлены перспективные образцы ВиВТ.Основной танк Т-14 без обвеса35.36. БМП «Курганец-25"35. А вот еще один эксклюзив Армии-2018 — 57-мм ЗСУ «Деривация-ПВО"36. Давно не было чистых ЗСУ в ПВО Сухопутных войск, тем более калибра более 30-мм 37. Еще одна БМПТ — наверное это «Терминатор-2» — освещают окраску38. БТР «Бумеранг"39. 152-мм САУ «Коалиция-СВ"40. Арктический ЗРК «Тор-М2ДТ», который мы видели на прошлой Армии и на двух крайних Парадах Победы41. БМП Т-15 «Армата» с новым 57-мм боевым модулем
- Великоросс
- 19.08.201801:56
- 2
19.08.1810:28:07
19.08.1810:32:47